Nicolas Maduro ta tuma e islanan ABC haci Reunion planea pa mayan, no ta sigui mas Motibo pa nos ta desconoci

E reunion planea y palabra pa sigui entre Venezuela, Reino Hulandes, Corsou y Aruba, di acuerdo cu nos informacion no ta sigui mayan mas. Te cu awe tardi, nos no por a haya sa motibo di esaki, siendo diabierne ultimo, esaki a keda palabra, sperando cu e paisnan envolvi firma un acuerdo di manera e seramento di fronteranan lo pasa pa pasado.

Na Aruba mes, nos no por haya informacion kico lo por a pasa, cu e reunion aki no ta sigui. Informacion extraoficial ta bisa cu Gobierno Venezolano kier mas tempo, despues cu a mustra nan cu e problema di contrabanda no ta di aki banda, pero cu su propio militarnan ta tras di e operacionnan aki. Y Presidente Nicolas Maduro a instrui un investigacion prome di firma e documento cu Aruba, Corsou y Reino Hulandes.

Nos a trata di haya contacto cu despacho di Prome Minister Evelyn Wever Croes, pa por haya sa e motibo pakico e reunion di awe no ta sigui mas, pero sin exito.

Como cu te ainda Gobierno di Evelyn Wever Croes no tin un Hefe di Prensa apunta, ta dificil pa haya un opinion di su banda.

CORSOU

Prome Minister di Corsou, Eugene Rhuggenaath a laga sa caba, Corsou su Gobierno no tin nada di bin busca na Aruba. Gobierno di Corsou ta cumpliendo cu tur loke Gobierno di Venezuela a demanda y awor nan ta wardando riba e documento pa firma. Nan no a haya esaki ainda.

Eugene Rhuggenaath ta haya cu Aruba, Corsou y Reino Hulandes a haci nan maximo esfuerzo pa atende tur punto di preocupacion di Venezuela su banda.

Tin un acuerdo riba mesa, cu tur pais di Reino Hulandes, por biba cune, pero cu tur e paisnan den Reino Hulandes ta wardando algun dia caba, riba aprobacion di Venezuela. Corsou a tende den fin di siman cu Venezuelano tin problema cu e acuerdo concept, pero pakico no ta firma ainda, no ta conoci.

VENEZUELA

Un di e motibonan cu ta tarda e asunto ta, cu Asamblea Nacional Constituyente ta aprobando algun decreto nobo, e.o. cu e Venezolano cu pasaporte Venezolano no por drenta ni sali di e pais. E Venezolano den exterior, y a haya otro nacionalidad (no residencia) no por bolbe Venezuela tampoco.

Mientrastanto El Universal ta publica ayera dunando indicacion cu Venezuela a bolbe habri e espacio aereo, ora cu ta bisa cu tur esnan di e 3 islanan cu ta pega na Venezuela, lo por bolbe pa nan respectivo islanan p’e fin di siman benidero. Pakico e ta durando asina hopi si for di siman pasa a priminti cu lo no causa problema pa nan bolbe, no ta conoci.

Tin como 400 hende pega ainda na Venezuela, segun El Universal.