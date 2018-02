No ta mira solucion cu Venezuela prome cu eleccion na april

saki ta loke e Minister di Relacionnan Exterior Halbe Zijlstra a bisa recientemente den un reunion den Tweede Kamer.

Manera ta conoci, prome cu fin di april lo mester tin eleccion Presidencial na Venezuela. E ta un momento cu sigur e Presidente ta uza pa haya e apoyo popular, manteniendo e frontera cera supuestamente pa evita salida di material- of productonan importante pa e pueblo Venezolano.

Venezuela na inicio di aña a impone un cierre di frontera supuestamente pasobra e islanan Hulandes no ta haciendo nada contra e contrabanda for di Venezuela. Despues di esey, Venezuela a pone aserca nan malcontento pa e sancionnan impone door di Union Europeo contra funcionarionan halto di e Gobierno di Nicolas Maduro. Esaki, Zijlstra a bisa, ta inhusto.

Mientrastanto e blokeo of cierre di frontera ta conduci na problemanan na Venezuela mes. Por a scucha cu recientemente Gobernador di e estado cu ta mas cerca di e islanan ABC a pidi, segun Zijlstra, pa kita e medida aki pasobra e tin un impacto economico demasiado grandi.