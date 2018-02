No ta Robert Maduro so ta haci nevenbedrijf; Kico Minister Xiomara Ruiz Maduro lo haci cu nan? Lo stop nan tambe?

Ora cu tende e argumentonan di Minister Xiomara Ruiz Maduro declara ta pakico a pone un paro na Robert Maduro di sigui traha (den su oranan liber) na Canal 90, e.o. ta guia e programa “Pueblo na Palabra”, cu segun e mandatario, den dicho programa a bin ta “lastra” Prome Minister Evelyn Wever Croes.

Un practica cu den pasado, Mike Eman tambe a bira victima di dje, pero e lo sa di hiba su maneho pa demanda respet pa un mandatario.

Un otro argumento aplica ta, cu Robert Maduro no tin of no a pidi su persona como Minister responsabel permiso pa haci nevenbedrijf banda di su trabao cu Gobierno.

E declaracion aki a hala nos atencion y sigur a surgi e pregunta: Gobierno aki ta midi cu dos midi? Robert Maduro ta bisa di tin permiso pa traha na radio, di e Minister anterior di Cultura, esta Otmar Oduber na su radio emisora, Power FM. Awor cos a cambia, no por mas.

Pero si ta papia di neverbedrijf, cuanto ambtenaar no ta practica esaki? Si mira cuanto di nan tin snack-truck, Polis cu ta duna rijles, duna un of otro les, esaki no ta nevenbedrijf.

Di biaha nos ta bay bek den tempo di Nel Oduber como Minister Presidente, kende a bisa di no tin nada contra pa un empleado publico haci trabao banda di su responsabilidad laboral, pero corda pa declara e entradanan aki tambe pa Belasting, p’asina Gobierno por haya su “fair-share’ tambe.

Maneho a cambia? Of ta depende di e color politico cu e ambtenaar tin? Het kan verkeren, ta ser bisa na Hulandes.