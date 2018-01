“Nos como Gobierno ta respeta ROP como ley y como maneho” Segun Otmar Oduber

Minister di Infrastructura y Medio Ambiente sr. Otmar Oduber a tene un conferencia di prensa den cuadro di diferente informacion cu ta wordo treci padilanti den medionan di comunicacion. Relaciona cu e caso di “De Veer Chain Theathers NV”, cu nan a haci peticion pa un tereno den wetland banda di Palm Beach, Minister Otmar Oduber a elabora riba e situacion.

Varios informacion ta circula cu Minister Oduber ta sintando na mesa cu e grupo “De Veer Chain Theathers NV” y cu a otorga e tereno aki na nan.

“Posicion di Gabinete Wever-Croes y di mi ta, cu ta respeta ROP como ley y como maneho.”

Dia 5 di januari 2017 Minister anterior, esta Benny Sevinger a duna un opcion n’e grupo aki den un tereno wetland cu pa ROP no por wordo traha riba dje.

E diferente consehonan for di e tempo ey caba a mustra cu no tabata corecto pa otorga e terenonan aki.

Apesar cu lo tin resultado pa loke t’e caso aki cu a bay den Hoger Beroep otro siman, dia 20 di december Minister Oduber a manda un carta n’e grupo aki caminda cu ta mustra nan teniendo consideracion cu e diferente consehonan di Departamentonan manera DIP y DNM, cu e tereno aki bou di ningun circumstancia lo wordo otorga na nan.

Minister Oduber a declara cu berdad tabatin encuentro cu e grupo pa cual a hustifica e carta cu a manda pa nan y a encontra cu e grupo aki tambe mirando cu nan kier a presenta opcionnan nobo. Sinembargo a informa e grupo cu no lo honra e posibilidad pa otorga e tereno a base di e opcion cu tabatin y pa motibo cu no a cumpli cu e diferente rekisitonan den e opcion aki.