Nunca CAFT a bisa cu finansa di Aruba tabata bon; Pero Gabinete Mike Eman a cumpli cu su responsabilidad

Lider di fraccion di AVP den Parlamento, sr Marlon Sneek, ta mustra cu desde cu a pasa e ley pa comision supervision financiero temporal bou nomber di CAFT, nunca e comision aki a yega di bisa cu finansa di pais Aruba ta bon,

Semper a comision aki a pone su preocupacion riba papel, a informa Gabinete Mike Eman II riba nan dudanan cu nan ta anticipa riba e vision di gobierno di AVP pa cu logra na ehecuta su presupuesto manera el a wordo presenta.

“Mescos cu aworaki ta e caso, CAFT nunca antes a yega di pone den su rapportnan cu finansa di pais Aruba tabata bon, pero na mes momento Gabinete Mike Eman II si a para pa su vision, a para pa e maneho financiero cu nan a bin ta hibando y despues na final di cuenta, e mesun CAFT aki ta aproba y confirma cu gobierno di AVP a cumpli cu normanan stipula for di 2014 pa cu presupuesto 2014 y en adelante.

Esey ta responsabilidad di un gobierno, esta di cumpli cu su vision, ehecuta su maneho manera indica den su presupuesto y a percura pa den e proceso aki, manera normanan stipula anteriormente, wordo cumpli.

Desde cu CAFT ta cumpliendo cu su supervision temporal, nunca a surgi un situacion caminda a mustra gobierno di AVP cu no a cumpli cu su presupuesto aproba pa Parlamento a base di normanan stipula.

Esey ta responsabilidad di un gobierno, di un Minister di Finansa, di un Prome Minister y di henter Conseho di Minister, esta di atende cu e preocupacionnan cu CAFT ta menciona y percura pa esakinan wordo atendi y soluciona den cuadro di palabracionnan haci.

Den e proceso aki gabinete Mike Eman a percura pa atende cu e sitaucion delicado di fondonan di pensioen y esun di AZV pa yega na un surplus di 0.5% pero cu a wordo habraca for di otro pa un gobierno di coalicion despues di solamente dos siman den funcion.

Minister di Finansa Xiomara Ruiz Maduro y su gobierno mester cuminsa asumi nan responsabilidad cu nan a pidi pueblo pa nan carga, atende cu e asuntonan aki den e forma corecto, tin impone medida contra mesun pueblo cu a pidi su sosten.

Sconde tras di excuus barata manera den e carta di Duana cu e no por a haya, culpando ex Minister di Finansa pa tur cos, no ta soluciona algo den un situacion asina pero determinacion, curashi pa ehecuta un maneho cu realmente e gobierno aki no tin, ta splica tur loke ta pasando.

Ta responsabilidad y obligacion di gobierno pa hinca un presupuesto den otro cu no ta carga cu medida contra pueblo, manera cu ambos Gabinete Mike Eman a haci pa ocho aña largo,” Parlamentario Marlon Sneek a declara.