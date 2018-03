Olay ta presenta e prome Women’s Day Skin Care Seminar

Registra awe mes na super food plaza

Pa generacionan, Olay a yuda hende muher mustra y sinti mas bunita. Pa celebra e relacion aki y Dia Internacional di Hende Muher Olay ta presenta e prome Olay Women’s Day Skin Care Seminar, diahuebs 8 di maart di 5:30pm pa 7:30pm na di dos piso di Super Food Plaza.

Olay ta sigui posiciona su mes como e marca number un na mundo pa cuido di cara, modernisando y re-estableciendo su reputacion den e mundo di beyesa como e authoridad number un mundialmente pa loke ta salud di cutis facial y e sciencia tras di su productonan.

Pa e seminario aki Olay a invita Sra. Annaica Flores, schooheisspecialiste cu mas di 15 aña di experiencia den tereno di cuido facial pa educa y pamper tur damas riba nan dia cu un seminario hopi interesante unda nan lo siña con pa crea un regimen di cuido di cutis practico y efectivo. Bo lo bo haña tips pa trata e problemanan di cutis mas comun, cuida y mantene e salud di bo piel y conoce e secreto pa crea un glow inigualabel.

Participacion ta costa Afl. 75.00, cual ta inclui un welcome drink, pastries y cada participante lo ricibi mas di Afl. 100.00 na productonan di Olay pa bo por test on “hands on” con pa uza esaki di e manera mas efectivo. Adicionalmente lo tin door prices y oportunidad pa gana mas premio di otro linea di P&G manera Gillette & Pantene.

Cupo ta limita, registra awe mes na Bliss Store situa na Super Food Plaza pa sigura bo luga. Pa mas informacion por yama 5941933 of bishita e pagina di Facebook of Instragram di Compra Ltd.