Operacion pa captura Oscar Perez a laga un saldo di varios morto y herido

Tres polis morto y un number no precisa di herido, ta e saldo cu e operacion pa captura e ex inspector di Cicpc, Oscar Perez, a laga atras, kende via varios video a afirma cu e tabata wordo ataca dor di funcionarionan Venezolano.

Te cu awor esnan herida cu ta hospitalisa na Hospital Perez Carreño, localisa na e ciudad di Caracas, ta:

Ramon Escalona di 55 aña di edad, kende a presenta dos impacto di bala, un den su brasa robes y un den e region robes di su nek.

Jose Gregori a presenta un impacto di bala den e zona abdominal, y ainda e bala ta eynan.

Freddy Ramirez, a presenta un impacto di bala na su brasa drechi.

Garcia Eliot, a presenta un impacto di bala na su bil.

Williams Tovar, a presenta un impacto di bala na su man drechi.

Autoridadnan Venezolano a confirma morto di e polisnan aki:

Jesus Navas, a presenta un disparo den region di su torax na nivel di e lomba.

Andreu Garate, a presenta un impacto di bala den e torax na banda drechi cu a sali otro banda.

Roger Gonzalez, a presenta tres impacto di bala, un den e region di cabes dilanti, un den e brasa robes y un den e schouder drechi.

Nan a agrega cu durante operacion, efectivonan di e Fuerza di Seguridad di Estado “a manda e colectivonan di e Fundación Tres Raices”, segun nan a indica, cu plan di “caba cu tur cos”.

E colectivonan a yega na e sitio uzando nan armanan di candela y tirando contra esnan presente. Durante e acto ey, e “cabesnan” di e fundacion a fayece, esta Heiker Vazquez, Marilin Leon y Eudis Otaiza.

Di su parti y sin divulga e identidad, Gobierno a informa cu “e integrantenan di e celula terorista aki, cu a pone resistencia arma, a keda abati y cinco criminal a wordo captura y deteni”.

Segun e comunicado, e polisnan “a wordo ataca fuertemente pa e violentonan ora cu negociacionnan tabata tumando lugar di e condicionnan pa cu nan entrega y encarcelacion”.

Dia 27 de junio paso, e ex funcionario di Cicpc, Oscar Perez, a bula riba e sede di e Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y e Ministerio di Interior y Husticia cu un helicopter invocando e articulo 350 di e Constitucion Venezolano.

Den respuesta pa cu e accion aki, e Presidente di Venezuela, Nicolas Maduro, durante e creacion, 14 aña pasa, di e Frente Francisco de Miranda (FFM), a pidi e organismonan internacional pa detene e piloot lo mas pronto posibel. “E ta un terorista y e mester paga cu prizon”.