Organo Consultativo ta critico tocante efectividad di supervision financiero y resolucion di conflicto

Organo Consultativo (Raad van Advies, RvA) a publica riba 23 di februari su relato di aña 2017. Manera custumber e relato anual no ta contene solamente un bista di e trabounan haci durante e aña, sino tambe un bista critico riba e desaroyonan durante dicho aña.

Presidente di RvA, mr. F. (Frits) M. d.I.S. Goedgedrag, a skirbi den e introduccion cu na 2017 varios acontecimento a conmove e comunidad y a causa un avalancha di atencion pa e tema di integridad y bon gobernacion. P’esey ta necesario pa establece reglanan relaciona cu integridad di ministernan, financiamento di partido, transparencia den funcionnan secundario di dignitarionan y otorgamento di subsidio. Tambe e instalacion di un camara di integridad cu eventualmente lo aporta na investigacion di infraccionnan contra integridad, segun e introduccion.

Den su consehonan RvA ta mustra gobierno y Parlamento, unda ta necesario y relevante, riba e desaroyonan of situacionnan cu ta menasa calidad di gobernacion. Sinembargo, gobierno no ta obliga pa sigui e consehonan. E papel cu RvA ta hunga ta termina na momento cu no ta sigui e consehonan. Instalacion di un Corte Constitucional unda interes politico no ta hunga un rol, usando Sint Maarten como ehempel, y cu ta evalua e productonan legislativo pa elementonan en pugna cu ley y e constitucion, por duna resultado. P’e motibo aki RvA ta contento cu den e acuerdo di gobernacion di e gabinete nobo ta para cu lo considera e instalacion di un Corte Constitucional. RvA a boga varios biaha pa un Corte similar y kedando riba e mesun tema RvA ta spera cu den un termino corto lo haci un esfuerso pa proteha e ciudadano contra actonan incorecto di parti di gobierno door di bin cu un “(kinder)ombudsman”.

E tema di e relato anual e biaha aki ta trata (limitacion di) derechonan fundamental. Aña pasa e topico aki a bini dilanti durante varios proyecto di ley. Durante evaluacion, e garantia di e libertadnan fundamental di e ciudadano semper ta e principio primordial di RvA. Manera indica den e tema, RvA ta considera cu ora ta limita derechonan fundamental, mester establece exigencianan halto pa loke ta trata e forma y contenido di esaki. Hunto cu esaki, ta di gran importancia pa evalua si e limitacion concerni tambe ta realmente cubri cu suficiente garantia.

Esaki y mas por lesa den a relato anual riba e website di RvA : www.rva.aw bou di titulo di “Publicaties”

Potretnan di e relato anual ta di e artista hoben Armando Goedgedrag. E olanan ta ilustra e contexto dinamico y ambiente di trabou di Organo Consultativo. Ambos ta cambia constantemente door di cambionan interno di miembronan y personal, manera a sosode e ultimo aña, y tambe door di cambio di gobierno, no solamente durante e aña di e relato anual, pero tambe den otro partinan di Reino.

Potret:

1. Relato anual Organo Consultativo 2017

2. Organo Consultativo den su constelacion nobo

Sinta: Sra. mr. dr. H.A. (Hellen) van der Wal, secretario, mr. F.M. d.l. S. (Frits) Goedgedrag, presidente, mr. A. (Albert) Braamskamp, Secretario interino.

Para: drs. M.M. (Marion) Agunbero, mr. D.G. (David) Kock, mr. E.H.J. (Eugène) Martis y drs. C. (Rik) Timmer, miembronan.