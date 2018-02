Pa aña tin alrededor di 138 Hende Homber y Muher ta muri di cancer

No tin contesta riba e pregunta, kico ta causa cancer di e.o. di pecho. Otro pregunta asina contesta ta, dicon cierto hende muher ta haya cancer di pecho y otronan no. For di investigacion haci, a bin dilanti cu tin cierto tendencia, pero te ainda no cientificamento aproba. P.e. na ki edad a duna luz?

Si duna luz na un edad halto ta parce ta duna menos proteccion pa haya cancer na pecho. Si duna lechi di pecho, ta parce di duna un dama mas proteccion contra di cancer di pecho. Tambe tin indicacion, cu e edad cu un hoben haya su menstruacion pa prome biaha y asina tin hopi tendencia, pero manera menciona no cientificamente comproba. Pero ora ta papia di cancer en general, cu mas y mas ta manifesta su mes na Aruba, t’e life-style, e.o. e moda y kico nos ta come. Esaki tin influencia grandi riba cancer. Y asina tin varios riesgo pa haya cancer. Cifranan cu tin na Departamento di Salud Publico ta mustra cu na Aruba, 1 di cada 4 persona ta fayece di un of otro di tipo di cancer. For di 1999 te cu 2016, un total di 138 persona ta muri pa aña. Cancer no ta discrimina y na Aruba e porcentahe di esnan cu ta fayeci di cancer ta 50-50.

85% di esnan cu ta fayece di cancer, 85% ta riba edad di 55 aña y 15% ta personanan bao di 55 aña. E top-5 di cancer na Aruba, ta: 1. Cancer di cuero; 2. Cancer den e sistema respiratorio; 3. Cancer di pecho; 4. Cancer di prostat y 5. Cancer di e sistema digistivo, conoci como cancer den tripa.

FUNDACION BOB

Fundacion BOB a cuminsa como un grupo di trabao di hendenan muher preocupa pa cu cancer di pecho y asina a cumina na haci screening di damanan di entre 45 y 75 aña di edad, ofreciendo test di mammogram gratis.

Descubriendo cancer na tempo, e ta curable si haya debido atencion. Pesey prevencion ta hopi importante y pesey tur dama ta ser pidi pa haci un mammogram cada 2 aña.

Hopi biaha e hende muher tin miedo di e tratamento of di e resultado, pero esey no ta yudabo na nada. Importante ta pa sigui haci e control of si tin pregunta, consulta cu bo dokter di cas, sin miedo.

Fundacion BOB ta existi pa dos aña y te awor tin bon acogida, mirando cu den 2 aña, como 25 mil hende muher a haci test, maske tin mas hende muher cu mester haci e test aki.