Pa decisionnan tuma den periodo di “afscheidsbeleid” y periodo di Gobierno demisionario – Gobierno di Aruba a retira tur ex coordinador di AVP

Loke Eman ta califica como persecucion politico, un violacion di palabrnan: E ser humano ta central

Di acuerdo cu un comunicado di prensa diabierne ultimo, e luna aki Gobierno nobo a haya su mes obliga di efectua retiro di tur ex coordinador di Ministernan di AVP, pasobra Gobierno di AVP a purba hinca tur den aparato gubernamental como ambtenaar. Esaki ta contra e propio maneho di Gobierno di AVP di “personeelsstop”.

Como 300 coordinador di ex Ministernan di AVP cu salario barbaro te na 17 mil florin pa luna y cu no a aparece mas na trabou desde eleccion, a ricibi nan carta di retiro siman pasa informando nan cu nan lo ricibi ainda pago di januari 2018.

Di biaha ex Prome Minister Mike Eman a reacciona y a califica e hecho aki, otro prueba di persecucion politico di Gobierno di MEP, pa cual nan ta masha conoci p’e. No solamente esey, ainda siman den conferencia di prensa di Prome Minister Evelyn Wever Croes, e ta haci mencion cu den su Gobierno, e ser humano ta central, pero awor ta hacienda lo contrario, ya cu no ta import’e e ser humano, profesionalnan cu lo keda sin trabao.

Prome Minister di nos pais, sra. Evelyn Wever-Croes ta duna di conoce cu ta lamentabel ta cu Gabinete Mike Eman mes no a regla e papelnan di e ex coordinadornan aki na tempo y awor ta ataca Gobierno nobo pa nan propio falta.

“Esnan cu a haya nan carta di retiro t’esnan di cual Gobierno di AVP a duna “vaste dienst” como ambtenaar net prome y despues di eleccion. Tur e decisionnan ey a base di maneho di Gobierno di AVP mes ta ilegal y invalido pasobra nan ta tuma den periodo di “afscheidsbeleid” y periodo di Gobierno demisionario. Pues Mike Eman mes a perhudica su hendenan!

Locual ta condenable ta cu Mike Eman den su atake a parce di a perde cabes y a insulta directora di Departamento di Recurso Humano di Gobierno, Omair Lares, kende segun Mike Eman lo a duna e conseho aki, siendo e mes sa con el a yora pa wordo nombra den e funcion ey.

“Ta hopi tristo cu sr. Eman a reacciona na un forma asina negativo y baho insultando un dama profesional. Mi kier bisa Mike Eman cu ta ami ta su oponente, pues si e tin algo di critica, critica ami y no ofende e profesionalnan den Gobierno.

Mike Eman mester tin berguensa di sali na defensa di su actonan incorecto. E palabracion tabata cu bo ta bin cu coordinadornan y bo ta bay cu nan.

Eman no a bay cu nan, el a benta nan den mi scochi y awor e ta sapatia, pasobra e kier pa ami bay carga cu e erornan di Mike Eman. Nos ta un Gobierno nobo cu a bin pa pone un paro na e bagamunderianan di e Gobierno anterior.

Cu esnan envolvi ta decepciona mi ta compronde, pero nan mester realisa cu ta nan propio partido AVP a laga nan na caya. Asina mes nan a ricibi 4 luna salario extra despues di eleccion, pa evita cu nan bisa cu nos Gobierno no ta humano.

Lagami duna un ehempel: Mi mester a termina un contract di un ex coordinador di Mike Eman cu tabata gana 17 mil florin pa luna. Mike Eman a prolonga su contract dia 1 di september 2017 pa un aña te 1 september 2018.

Ningun hende ta haya ta husto cu pueblo mester sigui paga e meneer aki cu no a aparece na trabou, 17 mil florin pa luna pa 10 luna mas! Y pesey nos a termina e contract cu Mike Eman gusta of no.

Nos a bisa cu nos ta bin bek cu orden y respet y esey nos a haci. Poniendo e ser humano central, nos a informa esnan en cuestion cu suficiente anticipacion y nos a paga nan un luna extra.

Mi ta conseha Mike Eman p’e pensa bon si ta den e forma descabeya aki e ta bay sigui su politica di insulta profesionalnan di Gobierno, pasobra e ta un politica hopi baho y anticua cu henter Aruba a rechasa, y cu porcierto ta ridiculisa Eman mes.

Un ex Prome Minister di pais Aruba no ta supose di comporta su mes asina” Evelyn Wever-Croes a duna di conoce.

Mike Eman a anuncia cu e lo para banda di tur esnan cu a keda perhudica y e tin sigur cu nan lo gana nan caso den Corte proximamente. Pasobra nan lo tin cu bringa pa nan derechonan, nificando cu hopi lo hiba Gobierno nobo den Corte.