Pa OM – No tin suficiente prueba y convincente di acto di inmoral cu dos ruman menor – Casonan di inmoralidad semper ta dificil

Ministerio Publico den e rekisitorio den e caso penal contra e homber Juan Tromp, acusa di a mishi cu dos menor di edad durante cierto period, a pidi vrijspraak di e acusacionnan.

Ta trata di hechonan cu a tuma luga den e periodo di 2013 pa 2015 y cometi contra dos menor di edad, kendenan tabata biba den e caso di e acusado hunto cu nan mama.

E caso aki, Fiscal a bisa, a haya particularmente hopi atencion den comunidad di Aruba. Tin un i Investigacion extenso a wordo haci door di e departamento di JZP. En general, casonan di inmoralidad ta masha dificil, sigur ora ta trata di muchanan. Tin biaha no tin otro prueba cu declaracion di e mucha contra un sospechoso cu ta nenga. Sentimento di hende ta pa tuma parti pa e mucha y p’esey ta importante pa polis haci bon investigacion y Hues tuma decision.

Punto di salida ta semper cu mester evita cu un hende ta bay prizon inocentemente. Ultimo aki ta asina importante cu ley ta menciona specificamente cu niun hende por wordo condena a base di un solo declaracion. Esey por parce inhusto pa personanan cu ta pensa cu un mucha semper ta papia berdad, pero e ta un ley importante cu ta preveni cu hende wordo condena a base di algo cu no ta berdad. Pasobra hopi biaha den zedenzaken ta trata di un sospechoso cu ta nenga y palabra di un mucha. Hoge Raad a bin cu reglanan pa husga un caso asina. For di hurisprudencia di Hoge Raad ta sali cu no ta exigi cu e abuso ta wordo sosteni pa otro material di prueba, pero cu ta suficiente pa e declaracion di e victima wordo confirma riba cierto puntonan den e pruebanan.

Ontucht den e caso aki ta di 4 juli 2013 te 5 april 2015. E caso a bin dilanti 14 juli 2016, 7 october 2017, na maart 2018 riba rol, pero a cancela relaciona cu otro grabacion. Sospechoso a sinta 198 dia den detencion. E tata a haci denuncia na mei 2015, despues cu e yiu mas grandi a cont’e kico a pasa.

Den e caso aki, Fiscal a bisa, e pregunta cu mester wordo contesta ta: por papia di pruebanan legal? E prueba principal ta declaracion di e dos rumannan. E mucha a conta su ruman chikito. Pero e sospechoso mes a nenga for di prome instante. Despues e ruman menor tambe a haci denuncia pero te na maart, 2018.

Analisando tur e caso, Fiscal ta haya cu tin pruebanan cu ta mustra den direccion di e acusado, pero tambe tin declaracionnan cu ta na su fabor. Fiscal ta haya cu e caso aki no tin suficiente “steun bewijs” cu ta convincente. Pa e motibo aki Ministerio Publico ta haya e acusacionnan cu e lo a mishi cu e partinan priva di e mucha cu su man y boca no ta proba y tampoco e di tres hecho cu e lo a pidi e mucha haci cierto actonan cun’e. Pa e motibonan aki el a pidi vrijspraak.

Segun e Procesverbaal di e caso aki, e hechonan lo a tuma luga ora cu e dos rumannan hunto cu nan mama tabata biba na cas di e acusado. Ta te ora cu nan a bay biba cerca e tata, despues cu nan a huy for di e apartamento unda nan a bay biba despues, cu e ruman grandi, kende awor ta bibando na Merca, a conta e tata kico a pasa.

Durante tratamento di e caso Hues na diferente ocasion a señala cu tin declaracion di testigonan ta confuso of ta contradici otro riba e fecha of momentonan cu e cosnan a tuma luga. Hasta loke cu a wordo condena ta cu e forma con e tata mes a dicidi di interoga su yiu y graba esaki, pa despues entrega e material na Polis. Ta sinti cu di e forma ey e por a influencia e forma di actua di e mucha. Aunke expertonan ta bisa, analisando tur nan declaracionnan, cu no tin motibo pa duda den loke nan a pasa aden. Esta cu tin algo cu nan a pasa aden. Y esaki Buro Sostenemi tambe ta bisa. Cu e dosnan aki tabata wordo neglisha fisicamente y emocionalmente; ta bay scol den forma descuida, e tata tabata dal un di nan, ta keda lanta te laat y keda hopi biaha nan so.

Dia 13 di december awor Corte ta dicta sentencia den e caso aki.