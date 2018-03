Paoro Armored Transport Aruba N.V(PAORO) ta estableci den Arulex Building

Te ainda e baranan di oro cu a keda confisca luna pasa ta den man di autoridadnan y no a wordo entrega na e doño.

Manera ta conoci, diabierna ultimo tabatin un caso sumario cu Paoro Armored Transport Aruba NV (PAOARO) a cuminsa contra Ministerio Publico (land Aruba). Un caso cu nan a perde. Nan demanda a wordo declara “niet ontvankelijk” (o sea no admisibel). E motibo di esaki cu aki ta trata di investigacion di un caso penal y nan a cuminsa un “civiele kortgeding”, pa cual Hues no por a admiti esaki.

E caso aki ta data di dia 10 di februari ora cu un homber Venezolano, biba na Aruba, a wordo deteni pa autoridadnan ora cu e tabata na punto di aborda un avion di KLM cu destino Hulanda. Den e maleta a haya 46 bara di oro, cual tin un balor di 2.1 miyon dollar. Segun informacion inoficial ricibi, e tipo di transportenan aki sa tuma luga normalmente. E ta wordo registra cu e tin e baranan di oro den su poder y como cu ta transito, e ta sigui normal. Pero kico a bay robes e biaha aki, no por a haya informacion. Ta dificil pa haya informacion oficial for di Ministerio Publico como cu e investigacion ta andando ainda.

Den un informe cu tabata circula rond ayera ta bisa, cu tin un procedura cu ta wordo sigui normalmente cu tipo di transportenan asina, esta e tin cu wordo raporta y entrega e papelnan necesario di e compra.

Haciendo un investigacion AWEMainta a bin saca afo cu e compania PAORO ta registra na Camara di Comercio, estableci na 2012 y cu e director ta Juan Carlos Toro Rodriguez. E compania tin como su direccion di negoshi Arulex Building. E ta un ex ehecutivo di e compania DOMESA, dos eleccion atras aparentemente e tabata bodyguard di Prome Minister Evelyn Wever Croes, ya cu e tabata wordo mira riba potretnan banda di dje.

Awor tur hende na Aruba sa di kende e edificio Arulex ta, unda reunionnan importante di strategia di e partido geel ta tuma luga. E pregunta cu ta surgi awor ta ki relacion e compania aki cu supuestamente ta envolvi den un transporte ilegal tin di haber cu e actual Gobierno.

Na Corsou tambe tin un compania cu un nomber similar, pero yama Paoro International Free Zone y su Managing Director ta Raul Andres Orozco y e compania a wordo estableci na 2010. No ta conoci si nan tin laso cu e compania di Aruba, pero no por ta casualidad cu nan tin casi mesun nomber.