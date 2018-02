Parada di Mucha 2018 a produci 20 detencion

Si compara detencion durante Parada di Mucha na San Nicolas cu e biaha aki tabata 20, mientras na 2017 esaki tabata solamente 8.

Pa 6.50 e ultimo grupo a drenta na Joe Laveist.

Di e 20 detencionnan, 5 ta menor di edad y edad más jong tabata 15 aña y esun mas bieu 53 aña.

Loke a resalta den e detencionan ta posecion di droga, no sigui ordo di Polis y bringamento.

Control di Unidad Motorisa tambe a duna su fruto, unda 6 detencion a ser haci. Den tur e detencion aki tabatin violacion di art. 5 (Coremento bou influencia). 3 di nan ta invordering (3 a perde nan rijbewijs).

Esun cu a supla mas halto tabata 1030 ug/l (límite pa trek in rijbewijs ta 570 ugl).

Un total di casi 80 auto random a keda controla y casi tur hende ta bou e limite of net n’e limite.