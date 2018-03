Parlamentario Arthur Dowers – Minister Lampe kier privatisa scolnan pa acomoda un grupo di amigonan

Tin preocupacion grandi den enseñansa na e momentonan aki, principalmente den scolnan publico y Parlamentario pa fraccion di AVP, sr Arthur Dowers ta mustra cu e preocupacion ta grandi y ta sigui crece tur dia, ya cu e plan di Minister pa privatisa scolnan, ta creando incertidumbre tur caminda.

“Para dilanti di Princes Amalia Basisschool cu a wordo construi pa gobierno di AVP, net banda di EPI College cu participacion di un grupo grandi di muchanan, nos tin cu constata e baño di awa friu cu tur envolvi den scolnan publico, ya cu sin cu tabatin un dialogo transparente, Minister a dicidi cu e ta yega hisa benta, bisa tur hende cu pronto e ta bay lanta u stichting y su amigonan bay bira e directiva y cu e ta hisa benta tur hende den e stichting.

Nos a capta e maniobra iresponsabel aki di biaha y como partido responsabel nos ta haya ta importante pa cuminsa informa comunidad, nos a informa maestronan y porfin reaccionnan ta cuminsa sali caminda nan ta desaproba e forma con Minister kier haci esaki.

Nos a bisa cu maestronan tin cu bisa gewoon NO na e proposicion pasobra no tin indicacion aki cu ta necesario pa privatisa nos scolnan.

No por ta asina c’un gobierno cu ta pone un gran cantidad di miyon den enseñansa, pa entrega tur e miyonnan aki na un grupo, un par di amigo di e Minister di Enseñansa, pa nan bay bira doño di enseñansa aki na Aruba.

Gobierno na e momentonan aki tin un responsabilidad for di Constitucion, pa nos percura pa nos muchanan por drenta enseñansa, esey ta nifica cu no solamente mester percura pa tin suficiente cupo na e pais, pero bo mes tambe mester tin e posibilidad cu na momento cu cualkier fundacion ta dicidi cu nan no kier tuma un mucha pa cualkier rason, pa percura pa e muha por drenta un sistema di educacion.

Esey na e momentonan aki nos por garantisa pa motibo cu gobierno ta pagando pa enseñansa den su totalidad y gobierno tin tambe e ora gran cantidad di scol cu e por tambe percura pa un mucha drenta enseñansa.

Nos no kier un sistema di enseñansa caminda un grupo elite ta dicidi, of amigonan di Rudy Lampe ta dicidi, nos kier un sistema manera nos a conoce cu a bin ta funciona pa hopi aña caba, Minister Lampe a bin cu e argumento cu nos sistema tin metemento politico aden, esey absolutamente ta berdad y e no por e trece ningun prueba di ningun Minister di enseñansa cu lo a mete den enseñansa y nos ta papia aki di ministernan di gobiernonan di AVP y di MEP y mi persona tambe, caminda ningun a wordo tilda di a mete politicamente den enseñansa.

Ta un argumento fofo y tampoco e por a trece argumento cu loke e kier haci cu e ta bay mehora calidad di enseñansa y na final di dia loke ta importante cu nos muchanan por haya educacion y cu nos tin trankilidad cu nan ta wordo bon guia y haya bon cuido den nos sistema di enseñansa.

Na e momento aki un binimento di bruhacion den enseñansa lo trece hopi discordia, hopi intrankilidad cerca nos maestronan cu lo bay afecta e calidad di enseñansa.

Nos kier mira cu e proceso cu nos a pone den movecion, caminda cu enseñansa ta keda crece, ta bin mas hende den enseñansa, calidad di enseñansa, calidad di cuido pa mucha, calidad di cuido di maestronan ta wordo mehora.

Nos kier mira e proceso ey sigui, nos kier mira un Minister di Enseñansa cu ta traha na interes di nos pueblo, nos no ta interesa den un Minister di Enseñansa cu ta trahando na interes di un grupito of di su mes.

Pasobra e kier sigura porta cu ora e sali y su amigonan bira doño di tur e scolnan aki, e ora e por hinca su mes den un di e scolnan aki, y nos ta kere cu si e tin capacidad suficiente e por drenta cualkier scol ya cu tin scarsedad di maestro.

Minister no mester percura pa su mes pellejo tampoco pero percura pa traha na bienestar di comunidad y mi ta culpa partido MEP pa esaki, ya cu nan a bisa cu nan kier traha den un forma transparente pero nada di esaki ta tumando luga y ta tolera tur cos y esaki ta un decadencia, no solamente den politica pero den norma y decencia di hende, ora cu priminti asina hopi y awor no ta haci nada di esaki,” Parlamentario Arthur Dowers a splica.