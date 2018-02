Parlamentario Arthur Dowers: Minister no por independisa enseñansa pa supuesto frustracion riba un nombraento

Na momento c’un gobierno pa medio di un minister kier cambia e posicion huridico di trahadonan publico, e prome dialogo cu mester tuma luga, ta cu e trahadonan y sindicato cu ta representa e trahadonan aki.

Parlamentario di fraccion di AVP, Arthur Dowers a mustra cu esaki no ta e caso den e plan di Minister di Enseñansa, Rudy Lampe cu su plan pa independisa enseñansa.

Loke ta mas serio di e pensamento di Minister Lampe, ta e hecho cu e lo no kier hiba ningun dialogo cu ningun personal di enseñansa ya cu den su pensamento, e ta minister, el a pone esaki den programa di gobernacion di su partido y awor cu e ta den gobierno e tin mandato pa ehecuta e plan aki sin consulta cu ningun hende.

Parlamentario Dowers a sigui mustra cu tur cos ta mustra cu ta pa e motibo aki tambe partido MEP lo a dicidi di hinca Lampe den gobierno como Minister, ya cu di e forma aki nan lo por bay over na retira trahadonan for di e aparato gubernamental.

Minister Lampe ta duna e impresion cu e tin un trauma grandi, segun sr Dowers cu lo no ta basa riba berdad, caminda e ta cana tur caminda bisa cu e ta bay independisa DPS pa motibo cu na un ocasion el a solicita na Universidad di Aruba, y segun su persona e tabata e miho candidato pa e posicion, pero despues di a pasa den e procedura di solicitud, el a wordo nenga e posicion.

E actual mandatario a sigui mustra cu el a wordo informa e tempo ey cu ta e Minister di Enseñansa, , di e tempo ey esta sr Arthur Dowers, lo a dicidi cu e no por bay ocupa e funcion aki na cual e ta referi.

“Ami no por corda ningun caminda of momento, un discusion hiba riba nombramento di Rudy Lampe y awor e ta hibando den su cabes, of kier trece pafo, cu universidad a keda sin nombra su persona pa motibo di persecucion politico,” sr Dowers a mustra.

No tabatin ningun rason pa persigui sr Lampe politicamente e parlamentario di AVP a sigui mustra, ya cu e tabata un miembro di Parlamento na mes momento cu sr Dowers y el a hiba su politica den parlamento y apesar cu no tur ora e tabata di acuerdo cu sr Lampe, no tabatin motibo of rason pa bay persigui su persona ya cu nunca AVP a persigui ningun hende politicamente.

Loke ta mas gracioso di henter e asunto aki segun Dowers, si un persona ta un profesional cu ta cumpli cu rekisitonan stipula den ley y cu e exigencianan cu e funcion ta exigi den enseñansa, e persona lo wordo nombra den e posicion na cual el a solicita.

No tin docente na Aruba, cu excepcion di dos of tres, cu tabata envolvi den casonan di pedofil, no a ricibi nombramento den enseñansa cu Parlamentario Dowers lo por corda di su tempo como Minister di Enseñansa, sigur un persona cu lo tabatin vinculo c’un partido politico.

Pues sr Lampe su motivacion pa dicidi di bay independisa DPS pa motibo cu e lo a wordo nenga un trabou na universidad, ta totalmente ridiculo ya cu universidad ta un entidad netamente priva, ya cu e ta wordo dirigi pa un hunta cu ta wordo nombra dor di ministernan.

Miembronan cu wordo nombra den e hunta aki e periodo ta keda cora y no ta asina cu ta retira tur di nan pasobra cu gobierno a cambia y solamente ta wordo cambia ora cu nan momento a yega cu nan tin cu bay cu retiro y lo bay over na nombra miembro nobo.

Parlamentario Dowers a sigui mustra cu universidad ta un entidad riba su mes, cu semper a funciona riba su mes y universidad no ta cay bou di DPS, ta e college ta presenta proposicion na Minister pa nombramento di cualkier miembro nobo pa un vacatura y tur peticion cu a yega di wordo presenta pa e college, a wordo respeta y honra.

Sr Lampe mester bira serio y splica pueblo y maestronan berdaderamente kico ta su motivacion tras di e privatisacion cu e kier bay haci den enseñansa publico.

Si e minister lo kier haci e cambionan pasobra e no kier mehora calidad di enseñansa, e tin cu mustra ki beneficio esaki lo bay duna y e ora lo hiba un debate riba contenido.