Parlamentario Arthur Dowers: Minister Oduber a bira kita su propio hendenan cu el a laga atras

Den forma bon cla e miembro di fraccion di AVP den Parlamento, drs. mr. Arthur Dowers a reacciona riba declaracion haci pa Minister Otmar Oduber, riba carta di retironan cu su persona y su Gobierno a manda pa trahadonan den e accion di persecucion politico di e actual Gobierno.

“Loke a ser treci dilanti pa Otmar Oduber, ta un mentira flagrante y ta di lamenta con Strawberry Oduber, no ta bisa cu tin hende cu e kier kita for di trabou aworaki, cu ta hendenan di dje, ta su trahadornan cu tabata traha pa Otmar Oduber y kende nan papel tampoco a keda cla.

Tin trahador cu el a laga atras den nos scochi ora cu el a baha bay laga Gobierno un aña pasa, el a regla precies pa su persona cobra su overbruggingstoelage na cas p’e por a campaña y mira si e ta bin bek, el a laga hende atras cu nos mester a atende cu nan y nos a atende cu nan tambe ya cu nan tin derecho como hende.

Ningun momento nos a bay busca pa sa si nan ta campañado di Otmar of coordinador di Otmar, si nan ta na cas, caminda ora cu Otmar a tuma su retiro como AVP, nos a atende cu e hendenan aki ya cu algun su persona no a regla nan asunto.

Sinembargo e problema di Otmar ta cu tin hendenan cu no a bay cu’ne ora cu el a sali y e hendenan aki cu no a bay cune ora cu el a dicidi di bira POR, el a yama nan pa traidor.

El a yama algun di nan y menasa e hendenan aki y cataloga nan como traidor y mi no por compronde, cu pasobra e ta miembro di un partido politico, a haci esaki di su propio boluntad a dicidi di keda cu nan partido politico, el a yama nan traidor, pero den mi opinion ta su persona ta traidor y pasobra e hendenan aki pasobra nan no a bay cune, e kier persigui nan.

Pues ningun momento Oduber por papia di hendenan di e Gobierno anterior, ta hendenan di Otmar mes.

Otro asunto cu ta regarda na momento cu AVP a drenta Gobierno na 2009, e persona cu a pidi den Conseho di Minister pa persigui hendenan di MEP e tempo ey, tin como nomber Otmar y como fam Oduber.

Su persona cu a bin cu rabia den su curpa ya cu na su opinion partido MEP a persigui su persona pa varios aña y kier a manda su persona prizon, pero nos a scapa Otmar di bay prizon e tempo ey anto e hendenan cu a persigui su persona, awor e ta brasando e mesun hendenan aki y ta sinta den nan scochi.

Mi ta haya straño cu bo kier a persigui e hendenan di MEP, pero esnan di MEP cu ta riba lista cu a persigui su persona, bo ta den nan brasa y ta Otmar a bin cu e proposicion den Parlamento a base di e decision cu el a presenta den Conseho di Minister cu un hende cu a wordo nombra den e periodo demisionario na 2009, e no ta cuadra y Otmar Oduber a bin cu e proposicion ey pa persigui tur e hendenan ey, pero nos no a ehecuta e decision di Conseho di Minister presenta pa Oduber c’un yoradera.

E homber aki a yora ora cu nos a bisa cu nos no a bin den Gobierno pa persigui ningun hende, el a cuminsa yora y bisa cu ningun di nos a sinta con el a wordo persigui cu tanto aña nan a lastra su persona y e ora ey nos a dicidi di bay na su amen.

Esey ta prome biaha cu a bay na su amen a base di su peticion, pero nos no a kita ningun hende pa motibo cu nan tabata di un partido politico.

Loke a sosode awe ta cu Evelyne Wever Croes ta papia awe y e t’esun cu tin menos di papia, tur su famia a keda riba payroll, riba e bureau di Minister di Husticia, y di esey nan no ta papia.

Si bo a laga un hende na un departamento, por bisa cu nan ta trahando cu Gobierno y tin mas cu a bay departamentonan, no ta mete cu nan, pero ora un hende ta bin traha na bo bureau y ta bin sinta cu bo, sea cu e ta ruman of primo di Evelyne, bo sa caba kico e ta bin haci y ta algo cu no tabata por y a manda nan bay sinta na otro departamento.

Hendenan cu a haya gewoon un trabou normal, algun cu nan contract a caba of no tabata funciona y na final mester a bay, no t’asina cu Gobierno di AVP a drenta y nos a cuminsa jaag riba nan, pasobra nan tabatin t-shirt geel bisti,” Parlamentario Arthur Dowers a trece dilanti.