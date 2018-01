Parlamentario Arthur Dowers Minister: Otmar Oduber ta traha plataforma pa persigui mas hende politicamente

“No cabe duda, Minister Otmar Oduber ta un personahe di Carnaval y diamars ultimo el a demostra esaki un biaha mas, cu e por bisti cualkier disfraz cu e ta desea di bisti, y gana premio tambe cu esaki”, segun drs. mr. Arthur Dowers.

Parlamentario pa fraccion di AVP, mr. drs. Arthur Dowers a trece dilanti cu un reunion a wordo yama den Parlamento diabierna ultimo, cu e Minister encarga cu Infrastructura, a manda yama un reunion di Parlamento su mes, normalmente ta Parlamento ta yama un reunion, pero e Minister aki kier pasa un hende un fastball.

“El a yama un reunion y kier trata e tema di green coridor, awor nos a keda sumamente sorprende, ya cu nos a mira e proyecto aki desaroya ultimo añanan, y ta un proyecto cu Minister Oduber, den e caso aki den tempo aya como Minister di AVP, el a aproba y sostene.

Na varios ocasion el a aproba diferente ley cu ta regarda e proyecto aki, henter e proceso di binimento di e green corridor.

Awe na lugar cu e ta manda Parlamento e update informativo, pues documento caminda nos por mira na unda e proyecto ta para aworaki, pa nos por haya si ta necesario cu mester haci un discusion publico riba esaki, Minister Oduber mes a dicidi di yama un reunion p’e bin saca su gal den Parlamento.

Nos a confirma cu e reunion ta un bashamento di gal tin, y nos kier denuncia publicamente tambe, cu e Minister sin cu e ta duna Parlamento e documentonan necesario, sin cu e ta duna Parlamento indicacion cu lo tin algo cu no ta cuadra, ta scoge pa cuminsa basha gal den Parlamento.

E cos mas straño di henter e proceso aki, ta cu e proyecto a wordo haci dor di diferente compania y a wordo controla dor di DOW y ta di puntra si acaso bo ta Minister di DOW, y bo ta bin yora den Parlamento cu DOW no a haci su trabou, e ora e pregunta ta, kico t’e sancionnan cu bo ta bay tuma contra di DOW.

Mi no sa si esaki ta parti di e proceso pa cuminsa set up cierto hende den DOW, pa despues e bula nan cabes y despues e bisa cu e mester a haci’e ya cu nan no a ehecuta e proyecto bon y asina e por nombra un di su hendenan.

Tur hende sa cu e Minister aki tin un tradicion di bula cabes di hende cu no ta na su agrado, cu ta sostene otro partido politico, of cu no ta sostene su persona, asina ey e nombra otro hende.

Mi conclusion ta cu e ta cuminsa traha un plataforma pa despues habri caminda p’e por bula cabes di sea hendenan den DOW of diferente otro caminda.

E proyecto aki a wordo guia dor di DOW, diferente otro persona cu mi a mira cu awe ta sostendor di partido di Gobierno di MEP, Price Waterhouse Coopers bon conoci den comunidad pa guia e tipo di proyectonan di PPP, y tambe nos sa di Rijkswaterstaat y algun otro abogado cu tin den e proyecto aki.

Kiermen ta un proyecto cu a tuma basta tempo, cu a cana tur su trayectorio, cu a pasa Staten y cu na varios ocasion a conta cu firma di e Minister actual y pa awe bo ta bashando gal bisando cu e proyecto aki no a wordo bon ehecuta y segun bo e momento a yega pa bin den Staten y haci loke bo tin cu haci pa crea plataforma pa kita hende, mi ta kere cu esaki ta robes.

Si abo t’e Minister responsabel y tin algo den e proyecto cu no ta bon, ta bo responsabilidad pa hiba e negociacion na nomber di pais Aruba, pasobra bo a haya autorisacion di Staten, pa abo hiba e discusion aki cu e compania pa percura cu si tin algo cu no a bay bon pa esaki wordo coregi.

T’asina ey esnan responsabel, logicamente e ambtenaarnan, pero e Minister ta politicamente responsabel y mi a kere cu e tin cu traha, haci algo prome cu e bin yora na Staten.

Pa bin yora awe na Staten despues cu bo a autorisa completamente pa Parlamento, Parlamento no tin solamente pa sali na defensa di nos pueblo aworaki, y nos tin cu sali na defensa di esnan cu ta wordo persigui dor di Minister Otmar Oduber,” Parlamentario Arthur Dowers a duna di conoce.