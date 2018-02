Parlamentario Benny Sevinger: Despues di 100 dia di gobernacion Gabinete Wever Croes no tin idea kico pa haci

100 dia di gobierno di coalicion, pueblo ta constata cu nada a wordo haci y cu e gobierno aki no tin idea di kico nan tin cu bay haci na interes di pueblo di Aruba.

Esaki Parlamentario Bennyt Sevinger a mustra durante conferencia di prensa, confirmando loke tur hende a tuma nota caba di dje, esta cu e gobierno MEP-POR-RED, no a cumpli cu algo na bienestar di pueblo.

Ex Minister Sevinger a sigui mustra cu ta bon pa tur hende realisa cu na momento cu ta bay drenta gobernacion, mester ta prepara pa esaki y partido avP desde 2001 cu bay den oposicion, a hiba dos liña di maneho como partido.

Uno ta di vigila gobernacion, trece y defende pueblo na momento e tabata wordo abusa dor di gabinete Oduber e tempo ey, y di otro banda prepara ora cu bo drenta gobernacion.

A logra esaki bou liderazgo di lider di e partido Mike Eman caminda a prepara tur hende pa ora cu drenta gobernacion, por cuminsa traha mesora na interes di pueblo.

“Loke nos ta mira na e momentonan aki, ta un grupo di persona cu a critica tur cos, si tabata falta un potlood, si e verf di caminda ta bon of no, a critica tur cos pero no a prepara nan mes pa goberna na momento cu nan haya e mandato pa drenta gobernacion.

Ultimo tres eleccion partido AVP a gana tur tres eleccion, incluso e ultimo aki di 2017, pero nso a keda pafo di gobierno y nan a traha un grupo di persona cu no a prepara nan mes pa bay goberna, sintando eynan puntrando nan mes kico nan tin cu haci.

100 dia a pasa y nan a haci net nada y no tin idea kico nan kier bay haci.

Unico cos cu pueblo por a ripara ta cu a forma comision pa bay studia esaki, comision pa bay wak finansa y aki tin cu mustra cu finansa tabata e liña cora cu nan a uza den ocho aña.

Despues cu nan a bandona e pais den estado di bancarota, nan tabatin e pudor di bisa cu finansa publico ta den mal estado, y cu ta culpa gabinete Mike Eman I y II cu asina a drenta den gobierno na 2009, riba e prome dia nos a bay na enfrenta e problemanan cu nan a laga atras.

Nos a bin topa un situacion dificil crea pa BBO. Crisis economico, problema cu caida di 20% di turismo, 20% di entrada di nos hendenan a cay, pero den e prome dia cu AVP a drenta den gobierno, awor MEP a cuminsa grita cu tin un crisis financiero ocasiona pa AVP.

Awor cu nan ta sinta eynan, nan no sa kico pa haci y ta manda carta pa CAFT kico nan tin cu haci pa ora cu bin cu medida mañan contra pueblo, manera aumento di BBO, aumento di grondbelasting, aumento di loonbelasting, aumento di invoerrechten y esakinan ta riba corto plaso cu gobierno a haya conseho riba dje.

Despues di 100 dia di gobernacion, gobierno actual solamente por bisa cu tin comision trahando riba plan pa enseñansa, plan pa finansa, plan pa turismo, plan pa cantidad di cos ya cu gobierno mes no tin nocion di kico nan tin cu haci, of con nan tin cu goberna.” Parlamentario Benny Sevinger a mustra.