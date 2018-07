Parlamentario Benny Sevinger – Gobierno a priminti sueldo minimo di 2200 pero ta ranca 130 miyon di pueblo

Gabinete Wever Croes den un lapso di 10 luna na mando, a converti su mes den e prome gobierno cu pueblo di Aruba a conoce, cu ta bisa un cos pero ta haci otro cos y Parlamentario pa fraccion di AVP, sr Benny Sevinger, a mustra cu e contradiccionnan ta riba tur nivel.

Tin un lista di contradiccionnan di e gobierno MEPPORRED cu e actual mandatarionan a priminti cosnan durante di campaña electoral, pero awor ta presionando y castigando pueblo pa su falta di vision y su falta di capacidad.

“Un di e ehempelnan mas cla di e manipulacion di gobierno di prome minister Wever Croes, ta cu entre otro a cuestiona e asina yama ‘bestaand minimun” insistiendo cu salario minimo no a yega pa un famia bida di dje y ta mesun hendenan aki a priminti cu lo cambia esaki ora cu nan drenta den gobierno.

Tur hende por corda cu e actual Minister di Asuntonan di Labor y Social, Glenbert Croes, na varios ocasion den ultimo añanan, a sigura pueblo cu algo tin cu wordo haci pa yuda esunnan cu ta gana sueldo minimo, ya cu su persona y su partido no ta kere c’un famia por sobrebibi cu e actual sueldo minimo di 1711,15 y cu ora cu MEP drenta gobierno, nan lo cambia esaki al instante.

Mescos cu otro promesanan haci, pueblo por a ripara cu e promesa aki di aumenta sueldo minimo tabata otro triki mas di gabinete Wever Croes, ya cu na luga di aumenta sueldo minimo te cu 2200 manera entre otro Minister Glenbert Croes a priminti, e gobierno aki ta bira ranca 130 miyon for di pueblo y tambe for di esunnan cu ta bida di sueldo minimo.

Aki ta bon pa mustra cu net e ministes Croes aki tin un suma d 17 miyon pa su ministerio di asuntonan social pero te cu awor ningun caminda por a haya un señal na kico e lo bay gasta e placa aki.

E grito promocional, e grito cu e hende lo ta central pa e gobierno aki, a transforma su mes den un grito di fantasia, un grito di mentira ya cu na luga di alivia e situacion di esunnan di entrada minimo, gabinete Wever Croes a dicidi di hinca man den cartera di henter pueblo pa e por haya e suma di 130 miyon florin pa e por haci y deshaci contra e mesun pueblo aki.

Minister Glenbert Croes no ta ni papia mes di sueldo minimo mas, no ta duna indicacion algun cu e lo cumpli cu e promesa cu el a haci na pueblo, na tur esunnan cu ta cobra sueldo minimo y e tin otro coleganan cu durante reunionnan publico den pasado, a atende cu e punto di “bestaand minimum” manera minister di husticia Andin Bikker pero su persona tambe tin 10 luna cu e no a papia mas di bestaand minimum.

Loke si e gobierno aki ta haciendo ta di sigui haci, ta impone medida contra henter comunidad, cu aumento di BBO y BZV, cu introduccion di accijns riba gasolin y hasta purba di cobra pa recogemento di sushi den un forma nunca antes bisto.

Ta mesun gobierno aki cu a sigura pueblo cu nan lo percura pa busca gasolin mas barata, ningun caminda por mira di unda nan ta bay saca e gasolin mas barata aki pero al contrario a dicidi di impone accijns riba gasolin pa nan saca un extra 10 miyon cu ta bolbe reduci e salario minimo di un ciudadano mas ainda di loke nan mes a bisa cu no a suficiente.

Fuera di esakinan a mesun ministernan aki di gabinete Wever Croes a sigura pueblo cu nan lo bay baha prijs di awa y coriente pero a bira ranca miyones na dividendo for di e companianan aki pa financia nan maneho cu nan kier hiba, loke ta pone cu e promesa aki tambe tabata otro promesa falso ya cu nan lo no cumpli cu esaki,” Parlamentario Benny Sevinger a declara.