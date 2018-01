Parlamentario Benny Sevinger: Hendenan cu a yora cu Otmar Oduber awe e mes ta manda cas sin trabou

Miembro di fraccion di AVP den Parlamento, sr Benny Sevinger a manda palabranan di bon deseo pa tur hende den inicio di un aña nobo, pero na mes momento a mustra cu tin un grupo basta grandi di trahadonan di gobierno, cu a haya mal noticia for di Gabinete Wever Croes, ora cu nan a wordo avisa den un carta den ultimo siman di December, cu pa final di luna di Januari, nan tin cu keda cas ya cu no tin trabou mas pa nan haci.

“Mas di 300 persona lo no tin entrada, consecuentemente nan famia tampoco lo bay tin entrada y esaki ta pone cu nan debe y gastonan tambe ta core peliger loke bay trece problemanan serio pa e famianan aki.

Nos ta lamenta un biaha mas con tres partido atrobe ta drenta den e liña di persecucion politico, caminda nos a mira esaki sosode na 2001, ora cu a lanta un comision di berdad pa bay investiga politiconan di e tempo ey, ex Prome Minister Henny Eman, sr Tico Croes y sr Otmar Oduber, cu awe ta minister kende awo ta haci mesun cos cu nan a haci cune.

Mi ta lamenta con un persona asina cu a pasa den e persecucion politico aki, cu a yora, cu a grita hunto cu nos, awe ta para na otro banda cu esunnan cu a persiguie, esunnan cu a traha e comision di berdad pa su persona, awor ta sinta den Mininsterraad cu nan y ta bay haci mesun cos cu ciudadanonan cu a para banda di dje, tempo cu nan persiguie, kendenan a yora hunto cubo, cu a sinti bo sufrimento, awe Oduber ta haci mesun cos cu nan.

Hasta pio ya cu nan no ta politico y nan no merece e trato cu gobierno ta duna nan pero esey ta realidad y asina bo ta siña conoce politiconan cu ta actua di e forma aki ora cu tin hende cu no ta cu nan.

Nos a scucha entre otro cu nan papelnan no ta bon regla, cu gobierno anterior lo a tuma decision pa tuma decision, absolutamente esaki no ta cuadra cu berdad.

Mi por mustra riba un carta di trahadonan di DIMAS cu a ricibi na carta di retiro, y ta hendenan cu tin 7 aña trahando na e departamento aki, cu nan salario pa asuntonan tecnico ta cay bou oficina di Minister, y nan tabata den un proceso pa wordo nombra durante e ultimo dos pa tres aña den e reorganisacion di DIMAS.

Nos a reuni cu DRA riba e posicion di e hendenan aki y esaki no a keda cla pero a duna nan un contract sperando cu e proceso keda cla y ta hendenan cu tin 7 aña trahando y prome cu eleccion nan a haya nan carta di trabou.

Aki por mira e mala fe di e gobierno aki, e gana di kita hende, e gana di bisa cu hende ta central pero ta haci otro y simplemente ta kita e hendenan aki e pan di nan boca, di nan yiunan y ta hendenan cu tin hypotheek, cu tin auto pa paga y no ta tene cuenta cu nada.

Ora cu tuma nota di contenido di e carta, e ta bisa pa motibo di transparencia pa e periodo aki, nos ta kere cu e gobierno actual, tin e derecho di re evalua tur e acuerdo di trabou y esunnan den servicio temporal cu a wordo duna e ultimo añanan.

Nos tin carta di hendenan cu a wordo nombra na luna di April, hendenan cu a wordo nombra na 2015, kendenan a ricibi un carta di retiro y ta di puntra ta kico nan tin cu haci pa por bisa cu nan a regla e cosnan corecto pa e hendenan aki.

Ta absolutamente nonsens di e gobernantenan aki y ci kier papia di regla cosnan corecto, anto mester tuma ehempel di Glenbert Croes kende na 2009 un par di dia prome cu gobierno di MEP a bay cas, el a haya un contract pa asina e por sigui c’un entrada.

Ora cu AVP a drenta gobierno, e no a wordo kita, a dune siguransa cu e tin un entrada y percura pa tin pan riba mesa pa su famia pero awe nos ta mira un Glenbert Croes ta haci lo contrario y ta firma carta pa manda hende cas y lagando e hendenan aki den problema serio,” parlamentario Benny Sievinger a mustra.