Parlamentario Benny Sevinger – “Ritz Carlton a sigui na area di windsurf pasobra Marisol a mara Gobierno na man cu pia”

Durante un conferencia di prensa extraordinario Parlamentario Benny Sevinger a desbarata tur e ponencianan di ultimo dianan cu e como Minister a otorga tereno na diferente proyecto hotelero. “Nos no a duna tereno pa hotel y no tabatin tereno mas pa duna. Marisol Lopez Tromp como Minister di Infrastructura a otorga tur tereno riba e strip hotelero prome cu el a baha.”

E conferencia ta pa aclaria ponencia di Gobierno, Parlamentario y ex Gobernante riba e topico di tereno y hotel, pero supuesto terenonan cu ta wordo bisa cu Sevinger a duna como Minister di Infrastructura. Ta trata di 4 punto cu a wordo tira den scochi di Sevinger: The Sands, 900 kamber di Holiday Inn, Caledonian, y Ritz Carlton.

Reaccionando riba Otmar Oduber, e Parlamentario di AVP ta bisa cu ora cu a drenta Gobierno na 2009, ‘Benny Sevinger a hay;e confronta cu proyectonan firma pa 7 mil camber di hotel, y tur firma door di Marisol Lopez Tromp y MEP cu tabata den Gobierno.” E ultimo proyecto cu a wordo otorga door di e Gobierno di MEP ta e acta cu nan a pasa dia 27 di october, 2009, cu ta dia cu e Gobierno di AVP a sinta. Y e proyecto tabata esun di Ritz Carlton. Esaki tabata un proyecto cu AVP den oposicion tabata contra dje pa motibo cu Windsurfernan ta bay perde nan beach, y mirando cu e pueblo no tabata kier e proyecto aki. A bisa cu lo para e proyecto. AVP ta di acuerdo pa Ritz Carlton bin Aruba pero no na e beach di e windsurfernan. Pero Marisol Lopez Tromp den su ultimo dianan como Minister a firma pa otorga e tereno aki den erfpacht . “Esaki ta compromete pais Aruba.”

E Parlamentario a papia di un MB firma 12 di maart, 2009, unda ta papia di un LOI cu a wordo firma cu Ritz Carlton. Nan ta papia di entrega un “performance bond” di 20% riba e suma di inversion di 125 miyon florin. Pues un suma di 25 miyon Dollar cu mester bay riba nomber di Gobierno. Tambe ta poni cu Ritz Carlton mester haci un contribucion social di 5 promille di e 125 miyon dollar, cu ta 1.2 miyon cual lo bay pa drecha e area di Windsurfernan. Nan no a cumpli y a bin un MB nobo na juni, 2009, unda e 20% di “performance bond” a baha na 10% y e contribucion social no ta aparece mes den e MB nobo. Dia 2 di september, 2009, Marisol Lopez Tromp ta firma un acuerdo den cual ta kita e 5 promille di contribucion na e area pa windsurfernan y e 10% di “performance bond” ta bay wordo calcula riba e 50 miyon dollar cu e hotel di Ritz Carlton lo costa. “Esaki nos ta yama fix the deal den campaña. Y awo ta bisa ta Benny Sevinger a firma esaki.”

Asina cu a drenta Gobierno na 2009, a manda carta pa conseho riba e caso aki. Ora cu a papia cu e Abogado Blaauw riba e tereno di erfpacht otorga na october, 2009 cu kier pone un fin na dje, e contesta na Gabinete Mike Eman I tabata: Gobierno huridicamente ta mara na man cu pia na e acuerdo firma door di ex Minister Marisol Lopez Tromp cu e compania Desarollo Aruba. Aruba no por hala atras di ningun forma, a menos cu pago di daño y perhuicio. “P’esey e proyecto firma door di Marisol a bay door, pasobra nos tabata mara na man cu pia.”