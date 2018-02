Parlamentario di AVP Jennifer Arends-Reyes: Te ainda no a presenta na Parlamento si lo mantene e planan concreto pa 2018 pa cu turismo

Segun Parlamentario di AVP, sra Jennifer Arends-Reyes, kende a fungi varios aña como Presidente di Comision di Turismo pa Parlamento di Aruba, a duna di conoce cu nos ta den luna di februari 2018 y ainda Parlamento no a ricibi un presentacion tocante turismo y especialmente riba e pregunta si lo mantene e planan pa 2018 di ATA.

ATA a presenta su Corporate & Budget Plan pa 2018 prome cu eleccion y den dj’e nan tin un presupuesto di mas o menos 100 miyon florin pa traha cun’e den 2018. Fuera di tin un Emergency Fund cu ta na 22 miyon florin.

ATA Y VERREKENING

CU FINANCIËN

Por a tuma nota cu te ainda ta ser menciona den medionan di comunicacion cu Gobierno anterior no a paga ATA 22 miyon cu mester a caba di paga den 2017 na tempo, siendo cu a conta mitar storia, cu en realidad no ta Gobierno directamente, pero ta Financiën t’e profesionalnan cu ta verreken tur suma p’e cashflow di pais no pega.

Sra. Arends-Reyes a comprende cu ATA tambe tabatin algun suma pendiente pa Financiën y ta eynan a verreken y na final a duna ATA e diferencia.

CRITICA RIBA ATA

Ta bon pa corda cu tanto añanan anterior como tambe durante e ultimo campaña electoral e Minister actual, Dangui Oduber su palabranan literalmente tabata cu ATA su maneho tabata ineficiente, pueblo no a wak e placa cu a ser inverti pa mercadeo di Pais Aruba, y puntra ta ken lo ta responsabel p’e maneho ineficiente, si t’e Minister anterior of e Directora.

E atakenan aki directamente riba e entidad di ATA, no tabata husto mirando cu den tempo bon y menos bon a yuda contribui grandemente pa nos tourism receipt a yega casi 3 biyon, segun Jennifer Arends Reyes.

Siendo cu anteriormente no tabata yega ni serca di e suma aki. A priminti cu si vota p’e actual Minister lo bin cambio drastico pa cu e maneho di ATA y ta netamente pesey ta importante pa Parlamento keda na altura di tur e desaroyonan.

SUR AMERICA

Fuera di e preocupacion anteriormente menciona locual cu ta keda un punto di atencion t’e region Caribense y Sur America.

N’e momentonan aki Aruba a conoce un embargo di parti di Venezuela cu p.e. pa december 2017 a representa 9% di e 18% di nos mercado di Sur America y tin varios aerolinea cu ta conecta paisnan den region Caribense cu ta experienciando dificultad of cu ta grounded.

Lo ta interesante pa sa kico t’e plan pa cu Sur America mirando cu ta inverti basta fondo di mercadeo p’e region aki.

Si kita Venezuela di e panorama e otro destinacionan di Sur America hunto no ta yega mas cu 10% di e marketshare, segun Parlamentario di AVP.

Mester percura pa Aruba keda competitivo, acesibel y haci mayor esfuerso pa percura pa Aruba no sufri di e circumstancianan aki mirando cu nos tin un dependencia asina halto riba turismo.

CIFRAS DI CENTRALE BANK

E Revpar cu ta un di e indicadornan fuerte pa nos calidad di destinacion n’e momentonan aki ta na 263.44 USD, siendo cu p.e. esun di Corsow ta na 100 USD.

Ta un hecho cu bou di maneho di ATA y partido AVP, e REVPAR a aumenta substancialmente te yega den topnan di Caribe.

E contribucion di turismo p’e di dos kwartal di 2017 cu t’e tourism receipts, locual ta drenta como entrada a aumenta cu 6.3% compara cu 2016 cu a yega na un suma di 712.9 miyon florin compara cu 670.8 miyon florin na 2016, sra, Jennifer Arends-Reyes a termina bisando.