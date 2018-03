Parlamentario di AVP, Robert Candelaria: Minister Bikker tumando decisionnan di “Bon Bida” Cu tanto reto den husticia, Bo prioridad no por ta Helicopter y Ferry

Fraccion di AVP ta haya cu na Centro di Husticia tin hopi reto, pasobra tin hendenan cu ta traha den Centro di Husticia cu alma y curpa, den tur Warda di Polis, pa brinda Aruba un siguridad na un nivel mas halto. Loke falta ta e liderazgo di Minister di Husticia mes. Despues di a haci un evaluacion di loke a logra den e prome 100 dianan cu a pasa, Parlamentario di Fraccion AVP Robert Candelaria ta nota cu e unico logro tabata di a DIVIDI Cuerpo Policial.

E Sindicato di Polis tabata hopi den contacto cu Minister di Husticia, unda tabatin un votamento y e directiva ta bisa di no a baha y mester bin un votamento nobo, mientras di otro banda esunnan cu a vota ta bisa cu e directiva a baha caba. Parlamentario Candelaria ta kere cu tipo di desunion asina aki no por tin den Cuerpo Policial, unda tin hopi desanimo, hopi desunion. Awo mas cu nunca mester un liderazgo di un Minister cu ta compronde su trabou, cu ta compronde e necesidad cu tin den husticia pa uni e cuerpo pa bin cu un vision y motiva tur hende pa bay dilanti.

Parlamentario Candelaria a mira cu siman pasa a nombra un hefe interino pa Cuerpo Policial. E persona aki ta un hende cu e conoce bon, e tin curason p’e trabou, e ta stima e trabou y e kier pone Cuerpo Policial bay den e bon direccion.

Sinembargo Minister Bikker cu semper y desde cu nan a tuma over, a bisa di no a haya un bon traspaso, awor ta haciendo pio! “No haci mesun eror bo tambe. Ora bo ta pone un hefe nobo, laga esun cu t’ey caba werk e in, introduci’e na tur su contactonan”, asina el a expresa. E Parlamentario ta kere cu ta bon pa lag’e keda un periodo mas largo y bin cu un campaña di ‘werving en selectie’ corecto y transparente. Scoge e candidato corecto, lag’e incorpora y pasa over tur conocemento y contacto, introduci unda cu mester y no lag’e bay pone un hende nobo y p’e cuminsa na cero.

E ta bon pa Cuerpo Policial, e ta bon pa pais Aruba cu tin un reputacion paden y pafo cu ta bon, pero tin cu sigui riba e fundeshi ey y no stop pa cuminsa di nobo. E preocupacion ta grandi ora cu tin un division andando y e Minister cu a causa esaki no ta haciendo nada pa sanea esaki y trece e partidonan hunto.

Loke cu e Minister concretamente a haci of bisa ta papia riba helicopter. Na mas cu un ocasion e Parlamentario a splica cu e no tin nada contra helicopter, pero ora cu pais Aruba tin hopi placa, ora cu e situacion financiero ta bon. Pero loke cu e gobierno aki ta bisando desde cu nan a tuma over ta cu e finansa publico di Aruba ta e problema di mas grandi. Den caso cu esey ta asina, e parlamentario ta haya cu pa cuminsa cu e helicopter ta completamente robes.

Drones ta hopi mas eficiente, e ta bula hopi mas largo y por haci hopi cos cu helicopter no ta haci y unico cos cu e drone no ta haci ta transporta hende. Tambe a papia di bin cu ferry di cual tur e cosnan aki ta algo bunita, pero aworaki pa Minister di Husticia e cosnan aki ta di “bon bida”. Tin cosnan cu ta mas concreto, mas urgente cu mester di su atencion.

Fraccion di AVP ta spera cu e Minister por concentra riba esaki y traha na bienestar di Aruba. “Na final di dia si e Minister aki logra loke mi ta kere ta su trabou di uni Cuerpo Policial, pone traha bon, e mes ta gana”. Concentra riba loke ta realmente importante, traha riba esey. Cuminsa na cosnan importante y despues por mira e ferry y tur cos bunita.