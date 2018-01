Parlamentario Edgar Vrolijk (MEP) ta reflexiona riba palabranan di Gobernador

Durante e recepcion di aña nobo di Gobernador, den su discurso nos gobernador a cay riba dos punto importante, cu ta e free for all y naturalmente e falta di integridad na Aruba. Como un politico hoben cu recientemente a huramenta como parlamentario, despues di a reflexiona riba loke gobernador a trece pa dilanti y kico e ta referi na dje cu “free for all” pa e Parlamento esaki ta un indicacion pa e haci un mihor control como parlamentario y pa para e free for all den futuro.

“Esaki tambe ta un mensahe pa e Ministernan actual pa nan mira con nan lo goberna e pais aki segun e normanan di bon gobernacion. Na momento cu mi cuminsa reflexiona y analisa loke Gobernador a bisa den su discurso, mi a bay bek na e kitamento di radarnan cu a ocuri na 2009, asina aki e free for all a inicia y traficacion di tur sorto di cosnan cu actualmente ta for di control y cu te hasta na 2016 gobierno Venezolano a pidi Aruba pa tuma accion di tur loke tabata bin for di Venezuela y ta drenta Aruba di contrabando y no a tuma accion”.

E Parlamentario a comenta cu a nota e noticia of riba postnan di Facebook, con un minister para pafor ta firma permisonan pa hende. Esaki ta algo cu no mester pasa mas. Tur hende mester wordo atendi pero cu norma di bon gobernacion, siguiendo e proceduranan manera debe ser. E Parlamentario a bisa a duna algun ehempelnan di “free for all” di e gobierno anterior bisando:

“Un Minister cu a worde cera pa ontheffing. Esaki ta un berguensa pa nos comunidad. Esey ta parti di e free for all cu tabata andando cu Gobernador tabata referi na dje”.

Un Prome Minister ta haci un fiesta di su cumpleaño cu a costa pueblo di Aruba 142 mil florin, e tipo cosnan aki no mag di pasa mas. Usamento di patrimonio di pueblo maluza, entrega terenonan na un grupito y esaki tambe mester a bay na un manera transparente, por a mira cu control di criminalidad no tabata tin.

Pa colmo ora a haci cambio di Gobierno nan a entrega edificionan den malestado, no solamente esey pero a coy materialnan tambe bay cu nan y despues di dia bo ta mira cu te hasta un Minister cu a perde tur norma y valor, ta manda un carta, bisando cu e ta bay paga pa esakinan”.

E Parlamentario a conclui bisando:

“Esakinan ta e cosnan cu no mag di pasa mas, e ta conta tambe pa tur gobierno cu bin, esaki ta crea un mal imagen pa Aruba. Cu e actonan aki en principio nos ta mandando un mensahe robes pa nos hobennan, cu tur cos cu ta imposibel y cu no ta wordo permiti, ta bira posibel. Awo ta keda na e gobernantenan pa trece ordo bek den cas y nos como parlamentario si lo percura pa ordo wordo establece”.