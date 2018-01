Parlamentario Edgard Vrolijk di MEP – Na ningun momento e coalicion di MEP-POR-RED a mara man di Minister ni pon’e bou curatela

Durante e conferencia di prensa di MEP, parlamentario Edgard Vrolijk den un forma cla y raspa a refuta tur e insinuacion y mentiranan lansa door di ex-minister Arthur Dowers, kende den un comunicado di prensa emiti recientemente a trece padilanti cu fraccion di MEP a mara man di minister Otmar Oduber y esaki relaciona cu e crisis di Green Corridor causa pa Gabinete Eman. Hecho ta cu MEP no a mara man di ningun minister! E proceso a bay den forma transparente unda cu e minister a bin parlamento, a duna e informacionnan necesario y p’asina e coalicion di MEP-POR-RED por a duna apoderacion pa inicia cu e negosacionnan tocante Green Corridor y pa despues e minister bin bek parlamento y duna resultado di e negosacionnan aki.

Infantilisimo

Na un manera infantil sr. Dowers a bisa cu e ta completamente di acuerdo cu MEP a mara man di e minister concerni, siendo cu tur hende ta na altura cu e mocion a sali for di seno di coalicion di tres fraccion, esta di MEP, POR y RED. Te hasta sr. Dowers a bay asina leu di bisa cu e mocion tabata pa pone e minister bao di curatela. Esaki ta un otro gañamento formal ya cu no a pone ningun minister bao di curatela. Esaki ta tipifica e politica di populista y engaño cu ta inherente na partido AVP. Sr. Vrolijk a enfatisa cu den e gobernacion aki di MEP, POR y RED ta traha a base di normanan di bon gobernacion y sigur integridad, locual no por a bisa nunca di e gobierno di AVP.

Control riba gobernacion

Remarcabel ta cu tres biaha den su comunicado sr. Dowers ta aproba locual coalicion a haci, esta di apodera e minister concerni, pero na final di dia ora di votacion el a vota contra. Esaki ta muestra palpabel pakico awe e fraccion di AVP ta sinta den banki di oposicion y cu nan ta keda wordo yama un stempelparlament. Pa cualkier mocion of ley presenta door di MEP, nan ta obliga di vota contra pasobra esaki ta di MEP. Contrario na esey den pasado semper MEP a mustra su grandeza di vota voor pa cualkier mocion of ley cu ta na bienestar di pueblo, sin importa cu esaki ta sali for di seno di AVP. Esey ta basa riba normanan di bon gobernacion. Cu e actitud infantil di Sr. Dowers, por mira claramente cu e no ta di confia y no ta integro. Hecho ta cu e fraccionnan di MEP-POR-RED si a bin pa controla gobierno, no manera e fraccion di AVP cu ta bisa djis voor of tegen.

Ta pesey mes Aruba ta hinca den un situacion financiero desastroso y cu na december ultimo e coalicion mester a asumi responsabilidad di vota pa un presupeusto supletorio pa por haya 130 miyon florin pa cubri deficit, ya cu tabata hustamente e parlamentarionan aki di AVP cu a vota sin studia, sin critica y sin bisa nada y cu ta causante di tur locual ta pasando den e pais aki.