Parlamentario Edgard Vrolijk di MEP: Un di e exigencianan pa mehora nos educacion ta cu mester tin klasse assistent na e scolnan

“Sin duda cu maneho di idioma ta un parti integral di educacion. Ta p’esey mes cu den cuadro di proclamacion di Aña 2018 como Aña di Papiamento mester considera pa yama e aña aki tambe Aña di Educacion, ya cu unabes cu bo implementa algo cu ta parti di un maneho integral di educacion cu ta idioma, bo mester tene cuenta tambe cu tur cos cu ta bin acerca”. Esaki ta locual parlamentario Edgard Vrolijk a trece padilanti den e conferencia di prensa dialuna ultimo. Segun sr. Vrolijk, un di exigencianan importante pa mehora nos educacion ta cu mester tin klasse assistent na e scolnan. E ta importante ya cu esaki ta pa yuda e docente pero tambe ta pa constata problemanan y pa tuma accion di inmediato.

Un otro punto importante ta cu nos enseñansa mester ta basa riba mercado laboral, pero esaki no ta e caso na e momento aki. Nos tin un gap cu nos tin cu bay cera. Esaki ta importante, ya cu hopi biaha nos mes ta inculca un mucha pa bay drop out. Un ehempel ta e problema di e muchanan di EPB cu mester yega na e nivel 1 pa nan por sigui pa EPI, pero cu un grupo grandi no ta yeg’e. Mester wak con lo bay haci cu e muchanan den klas 3 cu ta bay MAVO, HAVO y VWO y nan escogencia di pakete.

Tambe atencion mester wordo duna na e oportunidad di sigui un estudio na Aruba mes. Segun parlamentario Vrolijk mester diversifica nos enseñansa, esta pa loke ta e nivelnan di MBO, HBO. Asina nos hobennan por studia na Aruba mes, ya cu e oportunidad pa studia aki na e momento aki ta limita. Lo mester averigua con pa mehora e estudio di EPI-Verpleegkunde y p’asina cumpli cu e mercado laboral. Tambe con pa yega na un HBO opleiding Verpleegkunde na Aruba mes. Tur esaki como meta pa incorpora nos hobennan den e mercado laboral.

Mas aleu sr. Vrolijk a trece padilanti su preocupacion pa loke ta e cantidad di sociaal maatschappelijke werksters na e scolnan. No ta aceptabel cu tin solamente un maatschappelijk werkster pa tur scol den un comunidad cu ta cambiando.

Tambe el a trece padilanti e asunto di gymzaalnan y airco pa e scolnan. E ta apoya e pensamento aki totalmente ya cu e mes a experencia esaki den klas y siguramente ta necesario y un prioridad pa e scolnan haya airco. Hecho ta cu mester crea espacio den e presupuesto pa logra esaki. .

Finalmente e asunto di invallers pa e scolnan tambe ta un preocupacion ya cu mester sa cuanto hende tin pa val in. Con ta bay soluciona e problemanan di leerplicht y di maestronan cu ta bira malo.