Parlamentario Edgard Vrolijk (MEP): “Mike Eman ‘himself’ a firma un protocol na mei 2015 unda e ta pidi pa bin cu un instancia pa controla finansa di nos pais”

Por a tuma nota cu diripiente CAFT a tuma un postura hopi diferente na locual el a bin ta tuma cu Gabinete Mike Eman 1 y 2. Den e periodo ey tabatin un actitud hopi conformista y sigur a laga di desea den su trabao pa controla y percura pa tin un finansa publico duradero. Na 2014 ora cu a constata cu nos presupuesto tabata uno irealistico y cu e consecuencia cu nos a haya un KB, CFT e tempo ey a haya e mandato di Hulanda pa controla pa 2015 e presupuesto y tambe Mike Eman ‘himself’ a firma un protocol dia 2 di mei 2015 unda e mes ta pidi pa bin cu un instancia pa controla finansa di nos pais minando nos autonomia financiero. E poder di Parlamento pa aproba un presupuesto a ser hala un banda y CAfT tin e ultimo palabra hunto cu Hulanda pa aproba un presupuesto. Nos por corda con Mike Eman mihor conoci como Mike Ensure a bay yora, a bay den un welga di hamber y a ser yama como Bipolaire Tienermeisje y nada no a pasa pasobra e mes a pidi pa CAFT y na final di dia su mesun parlamento a aproba esaki na augustus 2015.

Speransa di CAFT

Pero ora pueblo a kere cu bou CAFT nos debe cu na 2015 tabata 80.8 % di nos GDP lo conoce un mehoracion, ta pio el a bira y a yega den un periodo di 3 aña na 93% di nos GDP y cu na 2018 nos a paga 213 miyon florin na interes y pa 2019 pa mal gobernacion di Mike Eman e pago di interes lo ta di 230 miyon cu ta perhudica pueblo di haya inversionnan necesario. Por ehempel cu e placa ey nos por a traha scolnan nobo y sigur modernisa tur scol na Aruba den un aña. Pero CAFT a prefera di para wak pasobra a bisa Gabinete Mike Eman cu mester baha gasto (5% anualmente) di personal drasticamente y pa no firma ningun prestamo pa proyectonan PPP pasobra no tin claridad di unda lo saca e placa pa paga esakinan. Pero cu cooperacion di Hulanda y CAFT a sigui y a firma prestamo pa Avenida Watty Vos Boulevard, Green Corridor, Hospital y tur e edificionan di MFA. Hulanda y CAFT a para keto wak esakinan pasa y no a pone ningun ultimatum. Y banda di esaki a sigui yena e aparato gubernamental cu hende y tambe firma contractonan pa loco pa trabao pero tambe cu por ehempel Phillips unda cu a sigui dispidi placa di pueblo, mientras cu CAFT y Hulanda a para wak y a permiti tur e maneho financiero desastroso pa pais Aruba.

Awor CAFT cu otro tono

Awor CAFT ta sali bisa cu maske e Gobierno actual no a gasta mas di locual el a presupuesta pa 2018 y pa 2019 a reduci nos deficit na 25 miyon unda cu bou CAFT y Gobierno di Mike Eman esaki mester a yega na 2017 pero al contrario nos a hereda un deficit di 155 miyon florin y pa 2018 un deficit di 275 miyon cu nos a reduci pa 147 miyon y pa 2019 na 25 miyon, cu ta muestra di bon gobernacion y maneho di finansa sostenibel. Pero awo CAFT ta bin grita cu prome cu fin di aña mester baha personal cu 14 miyon florin y tambe no ta contento cu a institui un fondo pa e crisis social plan. Sigur ta lamenta cu a laga hunto cu Gobierno di Mike Eman un pais cu mester tabata uno di 5 strea, a lag’e den ruina total y awo e parti mas vulnerabel unda cu nos kier yuda pa trece alivio pa nos muchanan, y sigur mi persona ta para pa esaki.

Kico CAFT kier?

Ta sinti cu CAFT kier prome cu fin di aña, e temporada di famia y harmonia pa kita hende, por lo menos 500 trahado for di Gobierno. Esaki ami sigur no lo para pe, pasobra nan no tin culpa cu Mike Eman a hiba un maneho desastroso y cu permiso di Hulanda y CAFT y awo e homber y muhe Arubiano tin di paga pa esaki. Ta kico e pueblo aki y en special e cuerpo di ambtenaarnan a haci Mike Eman y AVP? Ta kico mas ta nan mal deseo pa e trahado? Mi lo kier wak si parlamentarionan di AVP actual lo para firme cu nos, pa Hulanda y CAFT no masacra e cuerpo di ambtenaar, unda cu si Mike Eman a keda na poder e lo a sacrifica nan sin misericordia pa keda na poder y sigur den esaki Mike Eman lo a permiti Hulanda y CAFT pa kita tambe nan Gelijk Bedrag, Bashi premie y vakantieuitkering. Mi persona Edgard Vrolijk y sigur nos Prome Minister Evelyn Wever-Croes hunto cu Xiomara Ruiz Maduro, Minister di Finansa, Economia y Cultura ta trahando cu alma y cuerpo pa sanea nos situacion financiero y ta para schouder cu schouder cu trahadonan di gobierno pasobra nan hunto cu fraccion di MEP ta para pa e trahado y no lo permiti pa culpa di Mike Eman y su mal maneho hunto cu Hulanda y CAFT pa perhudica pueblo y e homber y muhe trahado.

Pa termina esaki ta pakico hamas y nunca un entreguista manera Mike Eman y su partido AVP no mag di yega mas den gobernacion, pasobra nan ta simbolo di desaster financiero pa pais Aruba. Pa termina mi sa cu lo ta momentonan dificil, pero e Arubiano semper a sa di sali di tur adversidad pa por laga nos pais progresa y p’esaki por pasa hamas y nunca AVP ni Mike Eman no mag yega na poder.