Parlamentario Edgard Vrolijk: “Tabata falta di respet pa pueblo cu parlamentarionan no a haya e quickscan pa wak”

Diahuebs merdia nos a trata den un bijeenkomst habri como topico Citgo. Nos Prome Minister, sra. Evelyn Wever-Croes a bin duna informacion tocante e slown down di Citgo.

Remarcabel ta cu na momento cu Prome Minister a inicia cu su presentacion, el a entrega na Parlamento e contracto cu Aruba a cera cu Citgo, unda su persona a duna di conoce cu lamentablemente no a haya tur documento pero ta bezig ta buscando esaki y ta spera di hayanan pronto y tambe el a duna Parlamento un quickscan cu a ser haci door di Hulanda prome cu lo a bay pa firma e MOU.

Ningun conseho positivo

E quickscan aki tabata hopi importante pa pueblo por ta na altura di dje y sigur tabata un falta di respet pa pueblo cu nan representantenan den Parlamento no a haya esaki pa wak, pero a hunga un wega unda cu den e Memorie van Toelichting di e ley pa duna autorisacion pa bay firma e contracto cu Citgo a usa un frase di e quicksan cu no tin ‘bezwaren’ pa firma e MoU. Pero ora nos a haya e quickscan y a pasa den dje (5 pagina) unda cu no tabatin ningun conseho positivo di esaki, asina mes e autor na final ta bisa cu no tin ‘bezwaren’ pa bay over na firma e MOU. Esaki ta crea hopi duda den e credibilidad di e autor y sigur a duna Prome Minister como pregunta pa busca ken e persona Armand Holle ta y ki relacion e por tin cu companianan cu directamente of indirectamente por ta hinca den e deal di tuberia di gas y tambe otro interesnan economico den Reino.

Crimen contra pueblo

Tambe na mes momento a cay riba un carta di Tweede Kamer ora cu oposicion a menciona e rol di Koenders den realisacion di firmamento y unda den e carta ex Prome Minister Eman ta duna Tweede Kamer e quickscan y ta pidi nan pa tene esaki ‘ter inzage’ y no divulga nada. Mientras tanto Parlamento di Aruba a ser falta respet door di no dunanan e quickscan y a scond’e p’asina por a bay na cera un deal cu hopi no sa e contenido di esaki y cu nan opinion di voto lo tabata hopi diferente debi cu nan a basa nan mes riba e ‘geen bezwaren’ cu Gobierno di Reino a bisa di no tin pa firma e MOU. Anto e pregunta ta: esnan di AVP cu tabata sostene nan gobierno ciegamente tabata sa di e quickscan aki? Si nan no tabata sa, nan a ser tuma haci door di nan ex gobernantenan manera Sr. Eman, sr. Richard Arends y sr. Mike de Meza y si nan tabata sa anto nan a comete un crimen contra pueblo door di scond’e y vota na fabor a sabiendas di tur e risiconan di e deal aki. Manera ta ser bisa den e Quickscan: ‘een gewaarschuwd man telt voor twee’.

Nos di Parlamento cu no ta e stempelparlament tradicional di Ja baas a pidi tempo pa studia e documentonan y tempo pa studia e contracto y busca hende specialisa pa yuda analisa e contracto, pa nos bin despues di studia esaki den un reunion publico pa laga pueblo sa ki exactamente a pasa y pa pueblo sa ta ken ta e actornan di e deal aki di Citgo y sigur nos lo publica e quickscan pa pueblo mes lesa y sa cu nos ta transparente cu nan.