Parlamentario Endy Croes cu pregunta pa Minister Danqui Oduber: “Ken ta responsabel pa gastonan di abogado di casonan actual di Lotto?”

Parlamentario Endy Croes a sigui e desaroyo encuanto Lotto pa Deporte y Minister di Deporte hopi di acerca. Ta imposibel biba pensa con hendenan por hinca den nan cabez cu nan lo tey pa semper. Posicion di miembro di Bestuur ta uno pasahero. Es mas, nan a haci cambionan den henter statuut di Lotto 1 luna despues di eleccion pa acomoda nan mes. Algun di nan ta cana rond na rebendedornan splicando cu gobierno no por haci nan nada y ta nan mes ta keda. Locual a hala atencion ta e hecho cu Bestuur di Lotto a presenta na corte cu 4 bufete di abogado plus un profesor. Pues Bestuur di Lotto kier keda manera ‘bison kit’ cueste loke cueste. Fiesta a caba y Promer Minister anterior mes a bay sinembargo e grupo aki no kier tende di bay cas.

Rapport

ilicito y falso

Parlamentario Endy Croes ta splica cu el a pasa 8 aña di persecusion hustamente di e gobierno anterior y e Bestuur actual kendenan a gasta miyones di Lotto pa paga investigacionnan cu a produci un rapport cual rapport recientemente riba 16 di januari 2018 a wordo kibra na filingrana momento cu tres (3) Hues den Hoger Beroep a duna un veredicto di 23 pagina y a caba cu e famoso rapport traha pa compania Ernst & Young den nan sentencia divulgando cu Ernst & Young a haci nan mes culpabel di a comete un “ONRECHTMATIGE DAAD tegen Croes” produciendo un rapport ilicito y/of falso. Segun Endy Croes, banda di a sufri hopi pa bringa un inhusticia, esaki a costa masha hopi unda di su propio forsa e mester a bringa un “MONSTER” y awe ta contento cu husticia a prevalece.

Mester paga tur placa bek

Parlamentario Croes awor kier sa kende ta cubri gastonan di abogado di e caso andando actualmente di e Bestuur di Lotto contra gobierno unda Bestuur di AVP ta bringando pa keda den posicion? Ta imposibel cu mester usa placa di Lotto, esta placa cu mester wordo destina pa nos atletanan y deportistanan pa e causa aki. Endy Croes ta haci apelacion fuerte riba Minister di Deporte pa adverti tur esnan den Bestuur actual cu manera e cambio bini lo cobranan tur gasto di abogado cu esaki a trece cu ne. Nan ta personalmente responsabel pa e caso aki. No lo lag’e te aki. Tin 80 mil florin di camara di seguridad cu a wordo instala na cas di 4 miembro di bestuur, entre otro casa di ex parlamentario di AVP Desiree Croes y esakinan tambe nan lo mester paga bek. Tur e placanan aki mester bay directamente pa federacionnan y yega bek na nos atletanan. Ta spera cu pronto nos por ricibi contesta di Minister encarga.