Parlamentario Endy Croes di MEP: En espera di un veredicto di hues den caso Bestuur di Lotto vs Gobierno ta anticipando pa cambia e ley

Parlamen-tario Endy Croes a elabora riba e problema actual entre Bestuur di Lotto nombra pa AVP 8 aña pasa vs Gobierno nobo di Aruba. Ta masha usual y etico, momento cu gobierno cambia, e Bestuur di diferente entidad di gobierno ta pone nan puesto na disposicion di e Minister di turno y asina e Minister nobo ta nombra su hendenan di confiansa pa por maneha e entidadnan aki di acuerdo cu e vision nobo cu pueblo a vota p’e y asina cristalisa tambe e plannan cu a bay campaña cu ne. Pa duna ehempel specifico riba Lotto, desde 1986, 1989, 1994, 2001 y 2009 cada ves cu tabata tin cambio di un signatura di gobernacion e miembronan di Bestuur a ricibi un carta di e gobierno nobo y mesora nan ta pone nan posicion na disposicion di e Minister.

Abuso di marca mayor

Sinembargo desde ultimo eleccion por a tuma nota cu Bestuur di Lotto pa Deporte nombra pa AVP desde 2009 no kier entrega nan asiento. Nan a bay asina leu pa cambia e statutonan despues di eleccion, esta despues di 22 di september 2017 na un manera cu nan lo bira ‘the untouchables’. Tur esaki den colaboracion extenso cu Dr. Schwengle y Mike Eman.

Sin mas esaki ta un abuso di marca mayor. Awor cu Minister di Deporte actual a manda pidi nan pa entrega nan puesto comun y coriente a resulta cu e ‘gang di bandido’ aki a bay corte pa busca nan ‘derecho’ y a pidi hues tambe pa pone un ‘orde maatregel’ riba e Minister actual prohibiendo e Minister pa nombra un Bestuur nobo te despues cu trata e caso. Segun informacion e Bestuur aki ta costa pueblo Afl. 600 mil florin pa aña. Esaki ta otro abuso cu ta tipifica actitud di sinberguenseria. Meramente casa di ex parlamentario di AVP Desiree, esta Da Souza ta un di nan cu ta pleitando pa sigui strica e 600 mil florin aki rancando esaki for di nos deportistanan. Antes bou di MEP e bestuur tabata costa pueblo 150 mil pa aña. Pues e abusadornan aki ta strica y ranca 4 biaha mas hopi cu normal pa mesun trabow.

Lotto 100% pa

deporte

Parlamentario Endy Croes a sigui splica cu tin un Plan B den tapara. Aunke mester bisa cu tin pleno confiansa den nos sistema hudicial y ta hopi positivo cu e veredicto cual lo cay den e promer siman di februari lo ta uno cu lo conta cu ‘algemeen belang’, respet y etica pa asina Minister Oduber encarga cu Deporte por tuma rienda over pa traha na bienestar di deporte.

Sinembargo no a para keto y a studia e Loterijverordening AB 1988 GT 25 recientemente unda facilmente esaki por wordo adapta y ta haci’e posibel pa cuminsa cu un di dos Lotto, esta un Lotto 100% pa Deporte di Aruba y no manera e ta awor esta un Lotto unda tur placa ta bay pa Canada, esta Canadian Bank Note (CBN). Esaki ta otro prueba dicon e bestuur actual mester bay door di a firma un contracto desventahoso di e manera aki desde 2011 hasta contra Ley di comptabilidad. Cu pasenshi y sano huicio prevalece nos ta gana Gloria y deporte lo conoce un maneho y rumbo nobo.