Parlamentario Endy Croes di MEP: “Net Mike Eman ta papia di falta di prioridad? E homber cu a manda nos debe nacional di 43% pa 86% den 8 aña di tempo”

Por a tuma nota cu e difunto a resucita. Despues cu Mike Eman a ricibi un golpi den eleccion unda AVP a bay atras bao di su liderasgo cu 10 mil voto, Mike Eman a rabia asina tanto y a entrega su puesto den Parlamento y no a bay representa su votadornan manera nan a spera di dje. Mike a keda algun siman scondi y a bay Hulanda bay keiro. Awor cu Mike ta bek na Aruba por mira cu e kier duna señal di bida como cu AVP ta luciendo hopi hopi zwak den parlamento. Mike kier trata na rescata y turn around e momentum negativo di AVP.

Net Mike ta menciona den su articulo cu e Coalision actual tin prioridadnan robes. Mike Eman kende a percura pa triplifica e debe nacional di Aruba di 2 biyon pa 6 biyon contando e PPP proyectonan aden. Un hende incapas y loco porcierto por a maneha un pais na e manera desastroso aki comprometiendo nos futuro generacion y babynan cu a nace awe y tin un debe riba nan cabez sin cu nan a pidi pe. E mesun “chatiger” aki a grita den parlamento cu “e ta orguyoso di e debe y e debe tey pa henter e pueblo bay paga”.

Den su articulo tambe Mike ta menciona cu Aruba ta confrontando problemanan social serio, problemanan di famia, mamanan cu ta traha y no ta na cas. Unda Mike a biba 8 aña largo? Mike no a wak e sufrimento y problema social cu tabata tin bao di su gobierno? Of Mike tabata mucho ocupa 8 aña largo ta biaha cu placa di pueblo? Mike no ta na altura cu tur dia tabata tin robo di auto, atraco na cantidad y problemanan social den gran escala?

Awe Mike kier para pafor di Parlamento anto señala problemanan cu el a causa y mustra Coalision con pa fix nan? Mike no tabata na altura di e corupcion di siglo di AVP di alrededor di 2000 ontheffing cu a causa un desempleo nunca bisto aki na Aruba, unda awe masha hopi hende ta sclamando pa un trabao?

Mike ta corda cu recientemente 20 di december 2017 e Coalicion nobo mester a aproba 130 miyon florin di Presupuesto Supletorio, esta placa cu el a malgasta den campaña y pa cumpli cu ley Coalicion mester aprob’e pa por a bay presta e placa pa paga tur e debenan cu Mike no a paga? Mike a contracta Oscar Fernandez 15 mil pa luna pa haci Public Relations, Sebastian 27 mil pa luna pa traha riba su Facebook personal, Love festival 360 mil florin, a malgasta placa di pueblo cu su propio fiesta riba e Brug cu a costa 142 mil florin, 10 miyon na TNO y Phillips, salario di 25 mil florin pa luna na un tal Michael Henriquez cu no tabata ni yega trabao, 147 coordinador riba su payroll di Prome Minister cu salario averahe di 9000 florin pa luna, 14 miyon den aña 2017 na abogadonan amigo, 600 mil florin na biahenan di Promer Minister, 8 miyon na su amigo Patrick Paskel y Tera Group. Net Mike kier papia awe di problemanan social cu e mes a causa? Mike ta papia di no wak atras pero ban wak dilanti.

Claro cu Mike no kier ningun hende wak e desaster financiero cu el a ocasiona. Chapolin ta keda chikito banda di Mike. Wel, ki ora cu Mike Eman papia of skirbi algo for di sla nos lo sa di reacciona y record’e tur su fechorianan cu a hinca nos pais Aruba den e situacion horible aki.