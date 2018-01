Parlamentario Endy Croes (MEP) a confirma cu Carta a sali pa Minister Otmar Oduber cu “Status” di presunto corupcion di tereno

Manera aña a habri trabounan ta continua. Segun Parlamentario Endy Croes (MEP) cu pueblo a scoge nan pa haci hopi trabou. Bishitando cas pa cas durante campaña algo cu tabata biba hopi den nos comunidad t’e hecho cu tin un famia aki na Aruba cu a “wheel and deal” cu patrimonio di pueblo esta cu tereno.

Tin indicacionnan fuerte cu for di kantoor di Minister anterior, esta “Benny” Sevinger tabatin dealnan ta tuma lugar cu opcion riba tereno cual via entre otro Leoncita Arends, kende a lanta diferente NV usando “amiga” of famia pa lanta NV y bende e terenonan aki pa hopi placa.

Tin hopi documento cu ta incrimina esnan cu a participa den e tipo di corupcionnan aki pa enrikece nan mes cu patrimonio di pueblo.

Di esnan den kantoor te n’esnan cu a “front” pa haci e benta. OM lo mester investiga y determina kende tur lo a ricibi pago den e dealnan miyonario cu tereno di pueblo.

OM lo determina tambe al respecto e hecho castigabel p’asina husticia por prevalece.

E asunto di tereno aki ta mustra di lo bay tin un rabo hopi largo. Den 2018 lo bay ta hopi skerpi riba asunto di tereno aki pasobra pueblo kier un claridad.

P’e motibonan aki Parlamentario Endy Croes uzando su derecho como Parlamentario mediante Artikel 59 di Reglament van Orde y Staats Regeling a dirigi su prome carta den 2018 pa Minister di Infrastructura Otmar Oduber pa por pone nan mes altanto di e ultimo desaroyonan al respecto esaki.

Segun Parlamentario Endy Croes tin mas carta lo sali e siman aki ainda cu diferente pregunta na otro Ministernan di Coalicion actuando conforme deseo di pueblo pa por informa pueblo cu e berdad.