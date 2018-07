Parlamentario Endy Croes (MEP): A haci 41 pregunta na ATA for di dia 20 maart 2018, sin haya un contesta te cu awe

Parlamentario Endy Croes a bolbe enfatisa e tema di ATA e siman aki durante conferencia di prensa. No obstante cu a splica anteriormente cu Presidente di Board, sra. Marieta Ras, suegra di Mike de Meza a firma namens Board un suma di 810 mil florin pa sponser ruman di Mike Eman pa cumpra un auto di careda, e Parlamentario kier a aclarea esaki mas den detayes.

Un email a drenta 24 di juni 2018 cu dicho peticion unda esaki a wordo aproba pa Board dia 2 di juli 2018.

Segun Parlamentario Endy Croes den e “committment” ATA ta verwijs na artikel 21 di LV AB 2011 no. 14 cual t’e Ley di Aruba Tourism Authority.

E artikel aki ta splica cu: “Aanbestedingsregels die gelden voor het Land Aruba zijn van overeenkomstige toepassing voor ATA”.

Pues e ley di comptabilidad cu ta rigi pa Land Aruba ta vigente pa ATA . Kico e Ley di comptabilidad ta stipula?

Artikel 25 di dicho Ley ta splica:”Een werk, een levering of een dienstverrichting waarvan de geraamde kosten Afl.100.000,- of meer bedragen, wordt slechts toegewezen, nadat daartoe een openbare aanbesteding is gehouden”.

Aki caba Parlamentario Croes tin su preguntanan. Tin mas auto cu a core na USA como 10 aña refiriendo na The Bull y esaki apenas a ricibi $1200 dolar for di ATA ultimo 8 añanan.

Pues cu cual midi ta wordo midi e ora? Pasobra ta ruman di Mike Eman? Endy Croes a bin cu prueba dilanti splicando cu for di dia 30 di november 2017 el a manda preguntanan oficial via Staten pa ATA.

Ta trata di 6 pregunta tur basa riba e auto di careda aki. Mester bisa cu a dura casi 3 luna pa ta exacto 20 di februari 2018 pa ricibi e contestanan unda ATA a confirma cu ruman di Mike Eman a ricibi 1.6 miyon florin for di ATA p’e auto di careda y ATA a confirma tambe cu AAA tambe ta sponsor e auto aki.

Parlamentario Endy Croes a mustra cu prueba di articulonan cu a sali den prensa den luna di februari unda personalmente a manda pidi Minister Otmar Oduber pa no continua cu e contracto aki den 2018.

Un di e razonan ta cu pista di Palo Marga ta den deterioro y mester percura p’esaki prome y di dos sigur mester tene cuenta cu nos ta den un crisis.

Minister Otmar Oduber ta confirma cu el a avisa Directora di ATA riba e desicion aki.

No obstante esaki ATA a tuma un desicion contrario n’e vision di e Minister.

Artikel 10 di Ley di ATA AB 2011 no. 14 ta ilustra hopi cla na letter b, “de strategie die moet leiden tot het realiseren van de doelstellingen van de rechtspersoon (ATA) en van de prioriteiten die daarbinnen door de Minister zijn bepaald voor de uittvoering van het toerismebeleid”.

Pues claramente no a respeta prioridadnan di e Minister concerni. Parlamentario Endy Croes finalisando ta splica cu for di dia 20 di maart 2018 el a haci 41 pregunta oficial via Staten di Aruba na ATA, pero lamentablemente te cu awe no a ricibi contesta riba esakinan.

Esaki ta conduci’e cu como Parlamentario e mester usa otro “tools” cu Parlamento tin, esta invulcra ARA (Algemene Rekenkamer Aruba) pa por scirbi un raport riba ATA y asina finalmente logra yega na contestanan pa cu precupacionnan cu tin, segun Endy Croes.

Nos tin cu mustra cu Endy Croes ta fout bezig. E mester dirigi su preguntanan na Minister Dangui Oduber. E y ningun otro Parlamentario por bay na cuestiona un Hunta Comisario of dirigencia di un departamento y/of un N.V., pero haci e preguntanan na e Minister concerni esta den e caso aki Dangui Oduber.