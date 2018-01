Parlamentario Endy Croes (MEP) – Coalicion lo elimina belasting riba pensioen di biehes

Durante conferencia di prensa diaranson ultimo parlamentario Endy Croes di Fraccion di MEP a splica al respecto belasting riba pensioen di biehes. Segun Endy cu algo cu nan a encontra masha hopi durante campaña ta e hecho cu nos grandinan ta wordo asota cu belasting. Net nos grandinan cu semper a contribui pa añanan largo den caha di gobierno y awor cu ta nan oportunidad pa goza di nan bida por a nota cu gobierno anterior tabata manda cobranan masha hopi belasting. No solamente e cobransanan aki tabata crea panico cerca nan pero sigur pa locual ta trata e parti emocional esaki tabata traha hopi negativo riba hopi di nan. Tin cu ta sufriendo di un of otro malesa ta wordo afecta pio ainda. Hopi di e cobransanan aki talves no tabata tin nodo ni di wordo manda pero den ansha pa placa gobierno anterior tabata haci kico cu ta.

Un alivio enorme

Despues di a analisa e situacion aki a ancra den programa di partido y di gobernacion cu lo haci algo extra pa nos grandinan. Prome Minister di Aruba Sra. Evelyn Wever Croes a cumpli siman pasa den nomber di Coalicion momento cu el a anuncia cu lo “elimina” belasting riba pensioen di biehes. Nos como parlamentario ta nos deber di controla gobierno den tur sentido di palabra y pues alabes keda manda e señalnan tambe pa gobierno riba promesanan cu mester wordo cumpli. Aunke a hereda Aruba den un estado critico financieramente conoci tambe bou di e nomber “desaster financiero” cu Mike Eman a laga atras, ta deber di nos pa corigi esaki y cumpli cu promesanan haci. Si bo tin solamente 1 pensioen bo no lo mester paga belasting. Si bo tin un di dos pensioen banda di esun di biehes tampoco bo lo haña cobransa mas. Esaki ya caba ta un alivio enorme. Dado caso bo tin 3 entrada como pensionado e ora ey si bo lo ricibi cobransa pero mucho menos cu locual e tabata ta. Pues recapitulando, tur pensionado cu tin mas entrada banda di nan pensioen di biehes lo haya un alivio di mil y pico florin pa aña y no mester yena formularionan di aangifte mas.

Premie di AZV

Anticipando esaki Parlamentario Endy Croes a bisa di lo keda bringa tambe pa baha of elimina e porcentahe di premie di AZV cu pensionadonan ta pagando actualmente. Den e actual situacion un pensionado ta paga e ‘volle pond’ di AZV alrededor 10.5%. Aki tambe lo bay percura pa haci algo adicional pa nos pensionadonan como un otro problema cu a wordo detecta durante bishitanan haci na cas y cu e solucion a wordo ancra den programa. Nos lo keda vigila y manda señalnan fuerte pa nos gobernantenan pa asina keda cumpli cu tur locual nos a priminti. Idea final ta pa laga nos pensionadonan cu mas placa den nan cartera y asina por goza mas di nan bida den e etapa aki despues di a contribui tanto caba.