Parlamentario Endy Croes na Marlon Sneek: “In het land der blinden is éénoog koning”

Marlon Sneek den un articulo recien ta acusa Lider di MEP atrobe riba aspectonan fuera di contexto.

Mi no sa sigur si ora e skirbi su articulonan e ‘colebra’ ta bou di influencia di un of otro substancia. No por lubida cu e gusta su ‘Black label’ y tabata presta esakinan den tienda sin paga pa nan. Marlon ta splica cu den 7 siman di gobernacion Minister Presidente sra. Evelyn Wever Croes no a presenta ningun decision of cambio cu excepcion di manda alrededor di 200 hende cas expresando cu ta trata di persecucion politico.

Refrescando memoria

Mester refresca Marlon su memoria y record’e con e ‘chollernan’ di AVP a laga Cocolishi y Bestuurskantoor. Sin computer, cortando tur waya di Setar, sin ningun documento, hortando hasta e harddisk di e server. Pues a dura minimo 2 siman pa por a restablece ordo den cas pa por goberna. Alrespecto hendenan cu a wordo manda cas lo ta bon pa abo y Mike atende nan na ‘Cas di partido’ y duna nan un splicacion dicon boso a pone den tur nan contractnan ‘voor de duur van de regering’. Pues bo ta bin y lo bo bay cas cu e gobierno! Ta Prome Minister Evelyn Wever Croes a firma esakinan, Marlon? Mike Eman y AVP a tuma e hendenan aki na trabao den kantoor di diferente minister cu un contract como coordinador y despues ta pone nan traha den por ehempel MFA, pero nunca a ‘take care’ pa nan hendenan y nunca a drecha nan contract. Indirectamente Mike y Marlon ‘colebra’ a tuma tur e hendenan aki haci chambon. Marlon y Mike tabata sa bon bon ki trampa nan a prepara pa nan propio hendenan. Esaki ta e puro berdad. Para den bo sapato y enfrentanan awor.

Oposicion zwak y desorienta

Riba speculacion di Marlon alrespecto cu coalicion lo bay kita reparatie toeslag y schoolgeld ta un indicacion hopi fuerte cu AVP su oposicion ta mandando señal di un oposicion hopi zwak y desorienta. Na Hulandes nan ta bisa ‘een kat in het nauw maakt rare sprongen’. Hasta un Parlamentario cu no a caba ni LTS nan tin awor como vocero cual ta ilustra cu e partido ta bayendo fondo di lama. Pa e ‘colebra’ su speculacion riba pensionadonan, Gobierno ya a anuncia cu lo elimina belasting por completo riba pensionadonan cu tin mas cu 1 pensioen unda pensionadonan lo no mester yena formulario mas y lo scapa mas di mil florin pa aña y alabes durante aña lo bay rebaha considerablemente e porcentahe cu nan ta contribui na AZV y esaki lo bira otro alivio. Lamentablemente AVP nunca a trata nos grandinan cu e cariño y amor poniendo nan tambe como hende central. Evelyn a fix esaki den tempo record.

Desaster financiero

Na Parlamentario Marlon ‘colebra’ Sneek nos mester recorda bo si riba e desaster financiero cu Boso a laga atras. Recien den luna di december mester a aproba 130 miyon di presupuesto supletorio 2017 pa paga placa cu boso a malgasta den campaña. Mike su fiesta riba e brug a costa pueblo 142 mil florin pa 1 anochi di fiesta. 22 miyon di ATA, 33 miyon na Leveranciers ta placanan cu boso a malgasta, 7.3 miyon retene di empleadonan di Serlimar cu desde mei 2015 no a wordo traspasa y boso a malgasta, 10 miyon regala na TNO y Phillips Lighting, esta e 2 companianan di Hulanda cu a wordo paga pa bin establece na Aruba sin crea un cupo di trabao, 2 miyon cu no a paga na Arubus, 8 miyon na propaganda na compania amigonan Patrick Paskel and friends, 27 mil pa luna pa Sebastian pa e atende cu e Facebook di Mike, 360 mil florin pa amigonan haci Love festival, corupcion na gran escala den tereno unda amiga di radio a bira miyonario cu patrimonio di pueblo. Investigacionnan ta na caminda y boso wanta duro! Hustamente ora Marlon Sneek of cualkier parlamentario cu a scoge pa ta riba lista di AVP papia algo for di sla nos lo recorda pueblo e desaster financiero cu AVP a laga atras. Esaki ta djis un tiki di un lista largo di e abusadornan aki. Nos lo keda atento pa reacciona riba tur engaño, redo of speculacion di AVP.