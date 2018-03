Parlamentario Endy Croes ta conclui den un nutshell: Tin hopi “leakage” den ATA, alaves salarionan a crece den 4 aña cu 4 MIYON cual ta iresponsabel

Parlamentario Endy Croes ta den un racha di investigacion pa locual ta trata diferente departamento di gobierno pa asina mira unda tur por corta gasto y yuda paga e “desaster” grandi cu AVP a laga atras. Ta tirando bista den companianan estatal y otronan cu ta Sui Generis manera ATA (Aruba Tourism Authority). Di acuerdo cu Croes ta inhusto pa tira tur e debenan gigantesco causa pa AVP riba schouder di solamente e pueblo y p’esey ta investigando y studiando tur posibilidad pa corta vet den e companianan aki pa yuda gobierno den su intencion pa scapa e pueblo. Despues di presentacionnan tanto di AZV cual porcierto su operacion ta costa 400 miyon pa aña cu gastonan medico den exterior di 62 MIYON anual pero tambe di ATA, a lanta masha hopi pregunta cerca Parlamentario Endy Croes. Lo haci uso di e derecho di un Parlamentario di acuerdo cu Staatsregeling III.17 y Reglament van Orde artikel 59 pa haci un serie di pregunta e siman aki alrespecto.

Tin espacio pa mehoracion

Locual ta ATA e Parlamentario a sigui e presentacion cu e Director actual a duna cu hopi atencion. Di acuerdo cu cifranan ricibi den un nutshell Parlamentario Croes a conclui cu tin espacio pa drecha masha hopi mes. Locual a hala su atencion, pa no bisa a indigna su persona, ta momento ora cu Bo ta mira un compania ta aumenta salario cu 4 MIYON den 4 aña. Na 2014, salario total tabata 8.5 MIYON y na 2017 esaki ta alcansa 12.5 MIYON pa aña. Esaki sigur no ta refleha den e aumento di turistanan cual ta e “core business” di ATA. Si ta Bo propio compania hamas y nunca Bo lo maneha esaki den e forma aki. Parlamentario Croes kier un splicacion extenso riba e crecemento desproporcional di salario aki y su carta ta cla pa bay pa e Minister concerni. Nos ta cumpliendo cu e deseo di pueblo. Pueblo a pidi den campaña transparencia.

Friends and Family

No obstante esaki el a tuma nota di diferente “leakage” cu segun Croes no tin atencion di e Staff y lo manda puntra riba esakinan tambe. E deroche di placa den e maneho actual no ta hustifica pa locual nos ta hayando bek. Parlamentario Croes kier ta hopi cla pa no trapa riba dede di ningun hende, primordialmente e empleadonan. E ta sigur cu e empleadonan ta haciendo nan trabao duro pero e preguntanan aki mas bien ta riba maneho, esta di Staff. Tambe tin informacion cu Presidente di e Board ta ganando un suma astronomico cual ta fuera di tur normalidad. Alaves ta confirma cu e Presidente di Board aki a wordo nombra pa ex-Minister Mike De Meza kende su yiu tin un relacion di pareha cu e yiu di Presidente di Board. Puntra nos ta puntra. Esaki si No ta Friends and Family? Nos lo lag’e te aki pa awo pero lo exigi claridad via e canalnan legal.