Parlamentario Jennifer Arends-Reyes : Continuacion di e exito di nos Turismo ta depende di decisionnan cu e gobierno nobo tuma

Parlamentario Jennifer Arends Reyes ta splica cu diaranson ultimo comision di Turismo a reuni cu ATA (Aruba Tourism Authority) pa asina haya un presentacion pa locual ta e resultadonan di aña 2017 y e pronosticonan pa 2018. Aña 2017 tawata un aña sumamente positivo pa Aruba como destinacion y a sobresali ariba diferente islanan cu por wordo considera como nos competencia. Ta bon pa repasa algun punto di atencion y retonan di e industria pa tene den consideracion.

A inverti 3 miyon den e parti di siguridad den e area turistico pa asina reenforsa locual ta e trabou di nos cuerpo policial. Mirando cu Aruba ta e segundo pais na mundo cu tin un dependencia asina grandi ariba Turismo segun WTTC (World Travel & Tourism Council), mester keda un prioridad pa mantene e nomber y seguridad di Aruba na halto.

Factornan externo

Turismo ariba su mes ta un industria hopi competitivo y volatil pa motibo cu e por wordo influencia grandemente ariba factornan externo cu no ta den nos man. Si menciona por ehempel un di e decisionnan cu tawatin un efecto ariba Turismo tawata na momento cu a cera frontera di Venezuela pa Aruba incluyendo espacio aereo. Venezuela 3 pa 4 aña pasa tawata nos segundo mercado principal di Turismo y den e corto tempo eynan mester a percura pa adapta y cambia strategia pa compensa te na unda cu por pa e caida drastico di Venezuela. E economia mundial mes no tawata mucho di gaba pa paisnan manera Brazil of Merca a wordo influencia pa factornan manera eleccionnan electoral cu ta netamente regionnan cu a purba di diversifica dor di enfoca mas riba nan. Kiermen ta decisionnan grandi tin cu tuma pa hasi Aruba un destinacion cu ta atrae turismo apesar di tur e retonan, sin conta tur e competencia cu tin den e region. Tin paisnan manera Republica Dominicana of Jamaica cu ta ofrece paketenan hopi abou den prijs compara cu Aruba pero di otro banda e pais ey no por garantisa e siguridad di e bishitantenan manera ta na Aruba.

Experiencia autentico

Cada biaha e turistanan ta bira mas exigente y ta den busca di calidad pa nan placa ‘value for your money’ pues riba e parti di campaña pa tene Aruba limpi y inversionnan den Infrastructura nos no por keda atras, locual nos ta propaganda mester ta refleha e realidad di calidad, facilidadnan, experiencia y autenticidad di nos como producto. Ora nos wak camindanan gelapi manera nos a bin ta wak ultimo simannan ta un mahos bista pa tur cu ta biba y bishita nos isla.

Un otro aspecto importante ta pa colecta data pero spera cu no tuma e decision pa bay cobra pa ‘ESTA’ por ehempel of haci e tramitenan mas complica pa asina por bishita Aruba. Tambe pa e bishitante yena dos, tres formulario ta bira un poco fastioso pues mester wak ki decision lo ta mas eficiente na momento cu kier colecta data di nos bishitantenan.

Impuesto

Aruba ta profila su mes como un ‘high-end’ destinacion pero tin cu percura pa nos tin suficiente atraccion di calidad y percura pa e trahadonan di e industria ta contento den nan trabou y ta wordo bon trata y nan derechonan ta ser respeta. Nos ta spera cu e gobierno nobo no sigui e recomendacionnan cu recientemente a ser duna na nan pa bay cobra impuesto ariba ‘tips y comision ariba benta’, esaki lo por kibra e entusiasmo di hopi trahado den e industria hotelero. Sin conta e impuesto di BBO y BAZV cu si e wordo aumenta mas hopi ‘high-end’ shops lo mester cera nan porta cu tur e consecuencia pa economia y desempleo pa motibo cu nan no lo por competi cu e duty-free policies di otro islanan y nan margen di ganashi ta bira uno cu no ta rendabel. Fuera cu Aruba no ta un destinacion cu no ta barata un inflacion den e productonan y servicio lo no ta algo positivo pa Aruba ni pa e localnan ni bishitantenan, inversionistanan of operacion di hotelnan ‘cost of doing business’ considerando cu e tipo di impuestonan aki ta acumulativo. Pues mester ta hopi cauteloso ariba decisionnan cu ta ser tuma den e proximo temporada aki pa motibo cu nos no por premira con grandi e efectonan lo ta pa nos economia y nos pilar economico sra Arends-Reyes ta termina bisando.