Parlamentario Jennifer Arends-Reyes “Ta di lamenta cu a scoge docentenan na Aruba pa bira ‘proefkonijn’ di un sistema cu Hulanda no conoci”

Segun sra Arends-Reyes e topico di independisacion di scolnan publico ta sigui hala atencion di hopi maestro na Aruba y francamente e tin nan hopi preocupa.

Despues cu e decision di e Minister di Enseñansa a ser anuncia di un dia pa otro, no tawatin mucho claridad ariba e posicion huridico di tur cu ta trahando den Enseñansa. Esnan cu a kere cu a scapa pasobra nan ta den un fundacion caba, semper por a ‘beroep’ ariba e hecho cu nan tin derecho igual cu ambtenaar. Aunke cu hopi directiva no ta tene nan mes na statuut y ta laga maestronan pasa den un caminda di cruz specialmente si nan tin dificultad cu salud of mester ta ausente di nan trabou pa un periodo.

Locual cu ta na peliger na e momentonan aki ta cu si independisa e scolnan publico y hinca tur maestro den un fundacion modelo y trek tur maestro gelijk e por trece consecuencianan cu ningun hende a sinta warda riba dj’e. Na e momentonan aki tin un presentacion cu a ser duna tur caminda y e no ta uno cu ta kita tur e inseguridad cu maestronan ta sinti na momento cu nan tin cu busca nan derechonan y ta topa cu mas grupo di hende den comision pa nan duna nan opinion ariba e maestro su caso enbes di aplica ley. De facto ta mas burocracia cu un isla manera Aruba no tin mester di dj’e. Na momento cu kita scolnan publico manera cu e ta awor sigur e lo tin efecto ariba Enseñansa den su totalidad. E sistema di scolnan publico na Aruba no conoce metemento politico den dj’e, tur maestro tin nan diploma si no nan no por wordo tuma den dienst, pues cada biaha tin argumento cu ta contradeci e motibonan treci dilanti pakiko lo desea di bin cu un sistema Hulandes cu ta adapta di ‘normalisacion di ambtenaar’. Of mester puntra si e parti di ‘good governance’ manera ta bende lo continua den tur departamento di gobierno y tur status di ambtenaar lo purba wordo normalisa cu tempo, igual na sector priva sra Arends-Reyes ta termina bisando.