Parlamentario Jennifer Arends-Reyes – Un gobierno mester traha y actua na bienestar di un y tur cu ta biba ariba Aruba

Segun parlamentario di AVP sra. Arends-Reyes desde cu aña a cera, un cantidad grandi di cas di famia a ricibi un carta caminda cu pa motibo di color politico diferente mama, tata y hobennan profesional ta wordo kita for di trabou. Sra Arends-Reyes ta kere cu aunke MEP y POR a firma hopi di e cartanan aki y bai di acuerdo cu e retiro nan, RED a keda keto ariba e hecho cu ta kitando pan di mesa di nos mes ciudadanonan. Un gobierno den aña 2018 no por permiti su mes pa kita hende den e scala aki pa motibo cu nan a traha pa un otro signatura. Sikiera nan por a pidi e hoofd van diensten un conseho prome cu a duna nan retiro asina siendo cu hopi di nan a solicita pa e puesto na un dienst. E ta un topico cu sigur ainda ta biba den pueblo y unda cu bo bay personanan ta rechasa e manera di actua aki. No por ta asina cu awor cu tin e poder politico ta actua cu un arogancia enorme cu ningun hende mag di tin of vocifera nan color politico y si nan durf haci esey nan lo bin pa nan. Mes ora ta persigui nan, insulta tur hende cu ta casi borderline expresionnan entre otro discriminatorio y racista. Ta bon pa remarca si cu e den Corte tur cu a bay busca nan derecho a haya rason y Hues a dicta den nan fabor. Ariba un isla democratico manera Aruba mester por tin espacio pa bo por traha, expresa bo color politico sin cu esey tin consecuencia pabo futuro. E gobierno aki a priminti pueblo shelo y tera y a purba di desacredita tur proyecto di AVP di renobacion di centro di ciudad te na proyectonan di alga den refineria, hospital y tur e proyectonan di infrastructura. Den e prome simannan di gobernacion a menciona den nan comunicado cu ta importante pa por ehempel pa Turismo pa Aruba tin un infrastructura y proyectonan na beneficio di un y tur cu ta biba of bishita Aruba. Te ainda nos pueblo no por a sinti e cambio cu tanto a campaña cu ne, ta parce cu e partidonan e ora no tawata sa kico ta come y bebe en realidad ora cu mester tene cuenta cu asina hopi aspecto ora di gobernacion. E ora ey e pregunta cu ta surgi ta, basa riba ki cifra, proyeccion of informacion nan promesanan tawata? Semper a priminti cu lo a baha edad di pensioen back pa 60 aña, sin ningun dia bisa con. Y asina tin un lista largo di promesanan cu ainda pueblo ta wardando pa e gobierno di coalicion aki cumpli cun’e sra Arends-Reyes ta termina bisando.