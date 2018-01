Parlamentario Marlon Sneek – Ainda Evelyne ta kere cu Mike Eman ta Prome Minister di Aruba

Un comunicado emiti pa partido MEP mustrando cu ‘problema di Venezuela a escala, pasobra Mike Eman no a atende cu e crisis aki,’ ta confirma cu Gabinete di Prome Minister Evelyne Wever Croes, ainda no sa kico pa haci, no sa con pa goberna y ta coriendo pa su responsabilidad, lider di fraccion di AVP, Marlon Sneek ta mustra.

Cumpliendo dos luna den gobernacion di e pais, ainda e coalicion di MEP-POR-RED no por keda cla cu kico nan kier haci y solamente ta sigui ataca maneho di Gabinete Mike Eman I y II, den un intento pa difama tur loke a ser logra p’e pais.

Parlamentario Sneek a mustra cu ta realmente comico scucha e partido mas grandi di e coalicion, tribi di bisa cu Mike Eman no a atende cu e crisis di Venezuela y pa tal motibo Presidente Nicolas Maduro a sera frontera pa nos pais.

Ta lanta e pregunta e ora si sr. Mike Eman tambe tabata Prome Minister di Corsou y Bonaire, ya cu e dos paisnan aki tambe a ser expone n’e decision di Gobierno di Venezuela, y no ta Aruba so a ser someti na e medida aki.

“Aki nos por mira bon cla un biaha mas, con e coalicion actual no sa kico pa haci, caminda Premier Evelyne a core pega un barco di bisa cu lo manda tur Venezolano ilegal pa Bonaire, e core yama autoridadnan Venezolano keriendo cu eynan tambe tin ‘porta habri pa Evelyne’ y awor no sa kico pa haci.

Den dos luna di gobernacion, ainda pueblo tin e impresion cu ta Gobierno di AVP ta na mando, ya cu tur desaroyo cu tin den pueblo, den tur bario aki na Aruba, ta ehecucion di e vision di AVP.

Pa duna un ehempel con un Prome Minister di Aruba tin cu atende cu tipo di asuntonan aki, mester referi n’e situacion cu a surgi ora Venezuela a menasa di tuma mesun tipo di accion aki pa motibo cu lo a viola su espacio areo y Minister di Defensa di Hulanda a reaciona fuertemente loke a crea un crisis serio.

Mesora Mike Eman hunto cu Minister di Relacion Exterior di Hulanda, Maxime Verhagen, a reuni na Aruba y a invita Consul General di Venezuela pa atende cu esaki y a hiba un dialogo pa despues di algun ora un delegacion encabesa pa Mike Eman y Minister Verhagen, a bula bay Venezuela pa bay den un cumbre y mesun anochi a regresa c’un acuerdo firma y problema soluciona.

Pues di esey caba Evelyne y su Gobierno por a siña hopi cos, pero ora bo ta den Gobierno di chiripa, anto bo no a prepara pa goberna e pais, ta surgi e situacionnan cu tin n’e momentonan aki.

Ora cu tuma nota di e comunicado di MEP aki, e ta mustra ta dicon Minister Glenbert Croes, kende tabata na Venezuela y a keda pega n’e pais bisiña, no a haci uzo di su influencia cu tanto Evelyne a gaba cu e tin n’e pais aki, p’asina evita e desaroyonan aki.

Minister di Gabinete Wever Croes tabata aya na Venezuela, pero simplemente no tabata sa kico pa haci y awor pueblo enberdad ta opina cu mihor tabata Mike Eman cu lo a atende cu e situacion aki, a base di su experencia y conocemento di e diplomacia cu un situacion asina ta rekeri.

E momento a yega pa Gobierno di POR-MEP-RED, cuminsa haci loke nan a priminti nan votadornan, cuminsa goberna, cuminsa carga responsabilidad cu tanto nan tabata kier y cu awor nan no por cune,” lider di fraccion di AVP, sr. Marlon Sneek a reaciona.