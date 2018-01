Parlamentario Marlon Sneek (AVP) – Lider di MEP gañando riba su mes y awor gañando Gobierno Hulandes

Gobierno di Aruba a informa delegacion Hulandes, cu lo tuma medidanan necesario pa sanea e situacion financiero di pais Aruba y caminda lo bay over na reduci gastonan di Ggobierno, entre otro gasto di personal.

Lider di fraccion di AVP, sr. Marlon Sneek ta mustra cu aparentemente un di e argumentonan cu Prome Minister Evelyn Wever Croes a uza den ultimo dianan pa mustra cu su Gobierno ta determina pa baha gasto di personal, ta retiro di mas cu 200 funcionario den ultimo simannan.

Mama- y tatanan di famia cu a wordo manda cas den un di e persecucionnan mas cruel cu politica na Aruba a yega di conoce, ta birando e ehempel pa Gobierno POR-MEP-RED y un biaha mas por mira con ta tradicion di e lider di MEP, pa uza gañamento pa trata di saca probecho politico partidario.

“Loke Minister Presidente Wever Croes no a bisa e delegacion Hulandes cu tabata na Aruba, t’e hecho cu e gesto cruel aki di manda 200 persona cas, no tin nada di haber cu reduccion di gasto di personal, pero mas bien ta un tipo di accion cu por wordo yama “quitate tu, pa ponerme yo.”

No tin nada nobo den esaki, ya cu e cuponan di trabou cu a wordo habri awor dor di manda un grupo asina grandi di hendenan cas, lo wordo yena cu votadonan di MEP, kendenan a wordo priminti un trabou ora cu MEP drenta Gobierno.

Pues dificilmente por papia aki di reduccion di gasto di personal, pero ta otro triki cu Prome Minister y lider di MEP ta purba uza p’asina gaña Gobierno Hulandes di su intencionnan.

Realmente increibel t’e hecho, e insistencia di Evelyn Wever Croes pa tira hende tubo, algo cu no ta un sorpresa pa AVP ya cu den pasado e tabatin curashi di gaña riba su mes, ora cu el a informa Presidente di Parlamento cu e no por atende un reunion riba presupuesto, ya cu e ta sufri un kebrante di salud, mientras cu na mes momento tabata circulando potret di su persona bishitando Micky Mouse na Orlando.

Ora cu el a realisa e barco cu el a pega el a bula bin bek Aruba rapidamente pa no sigui pasa mas berguensa, pues a bira un custumber p’e awor Prome Minister sigui trata di gaña hende pa logra su metanan.

Den declaracion cu Evelyn a duna n’e delegacion Hulandes ta su argumento cu Gobierno di AVP a prefera di inverti den caretera, esta asfalt y no a inverti den cuido medico y asuntonan social y aki por mira e hypocrecia of kisas incapacidad di Prome Minister, ya e proyectonan di caretera, Gobierno no mester cuminsa paga mesora ya pa cual tin varios forma stipula con esaki ta sosode cu e proyectonan.

E solo hecho cu Evelyn ta insisti n’e delegacion Hulandes cu Gobierno no a haci un traspaso adecuado loke a pone cu su Gobierno no por a cuminsa traha ainda, ta algo hopi serio y ta mustra un lider di un Gobierno cu no sa kico e ta haciendo, cu no sa con pa goberna e pais y awor ta sigui insisti pa gaña hasta Gobierno Hulandes riba cosnan cu realmente no por ta berdad nunca.

Ta tristo ora cu tuma nota cu nos pais ta wordo guia pa un lider politico cu no tin nocion di kico e tin cu haci, of con e tin cu anda cu interes di nos pueblo,” lider di fraccion di AVP, Marlon Sneek ta mustra.