Parlamentario Marlon Sneek – Cuenta anual 2016 a confirma cu Gobierno a cumpli cabalmente cu presupuesto

Partido AVP ya caba a yega di mustra cu horea- y wowonan lo ta hancho habri na momento cu Gobierno di POR-MEP-RED cuminsa traha y cumpli cu tur loke a wordo priminti durante di campaña electoral.

Lider di fraccion di AVP, sr Marlon Sneek a mustra cu tur loke por a ser mira den ultimo dianan, ta cu gobierno nobo no a cuminsa traha ainda y ta na momento nan realmente cuminsa haci nan trabou manera mester ta.

Por a mira aki aya un paar di potret den cultura, aki aya corta sinta di un negoshi cu a habri, cende flambeu pa start carnaval pero ningun caminda a mira nan haci loke nan a bisa cu ta bay haci y ainda pueblo no por sinti loke nan ta haciendo, apesar di a bisa pueblo pa nan ‘sinti e cambio.’

“Pero ainda pueblo no por mira ni sinti e cambio. Ta bon pa mustra aki tambe cu e mesun gobierno aki den tempo cu nan tabata den oposicion, a cuestiona proyectonan di gobierno di AVP, bisando cu ta proyectonan caminda tin corupcion pero awe ta mesun proyectonan aki e gobierno aki tin cu show off cu nan pasobra no tin otro cos pa nan por presenta na pueblo.

Ya ta casi 60 dia cu gobierno a sinta pero ainda no a presenta algo concreto pa pueblo por mira cu nan a cuminsa traha.

Na momento cu AVP a drenta gobierno na 2009, den 40 dia a logra haya KLM bula bin bek Aruba y ta locual a priminti y a ehecuta esaki mesora haciendo loke a wordo priminti na pueblo.

Nos por señala cu e actual gobierno a hiba un campaña pa añanan largo riba “mega debe” y awor prome cos cu nan a haci, ta ora cu nan haya oportunidad como gabinete total sinta nan Parlamento pa defende un presupuesto supletorio, prome cos cu nan a haci ta bin pidi Parlamento pa nan por haci un fiansa di 130 miyon florin.

Pues un gobierno cu a papia asina hopi di mega debe, a bira pone den su prome decision di pone riba e mega debe riba lomba di e pais aki y sigur cu e mentira cu gobierno anterior a laga un desaster atras, cu no tabatin un maneho financiero.

Cu orguyo awe nos por mira e rapport di Algemene Rekenkamer ta cla caminda ta wordo stipula cu presupuesto 2016 a cumpli cu norma stipula cu a yega na 2% di deficit en comparacion cu e GDP.

Gobierno di AVP a cumpli c’un maneho cu a wordo priminti y na 2017 lo a cumpli cu esaki tambe pero e actual gobierno awor cu kier mancha e gobierno anterior, ta crea e impresion cu cos no ta bon.

No mester lubida cu tin kwartaal rapportage, cu tin jaarrekening y nos ta bay haya nan bek y mustra nan riba e punto cu presupuesto cu a wordo entrega cu entradanan cu mester bin, lo bay cumpli cu locual a wordo palabra.

Sigur orguyoso di mira c’un jaarrekening ta cumpli atrobe c’un presupuesto cu a wordo aproba y awe esaki ta cumpli cabalmente manera el a wordo presenta na Parlamento.