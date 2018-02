Parlamentario Marlon Sneek: Kende a bisa cu un fundacion ta liber di influencia politico?

Gobierno no tin un programa di gobernacion, no tin un presupuesto, no tin vision di loke pueblo por spera di e coalicion aki, pero su un cantidad di señalnan controversial y negativo den apenas 80 dia di gobernacion.

Persecucion politico na granel, maniobranan financiero di un minister controversial ya cu mientras cu no a caba di hinca presupuesto 2018 den otro, e minister aki ya a reserva algun miyon riba presupuesto di su ministerio.

Sinembargo siman pasa e situacion aki a bolbe mustra un cara controversial di e gobierno di coalicion aki caminda lider di fraccion di AVP, sr Marlon Sneek ta mustra cu esaki ta tipico di un gobierno cu no tin nocion di kico e tin cu haci.

Na prome instante tabatin e intento continuo di Minister di Turismo, Salud Publico y Deporte,Dangui Oduber, kende a opone decision di Corte y a bay over na retira e hunta di directiva di fundacion Lotto pa Deporte y siman pasa Hues a bolbe bisa e mandatario cu esaki no ta posibel.

Pues aki claramente por ripara cu gobierno y su minister no ta respeta e fundacion aki riba su mes y ta insisti pa tin influencia di tur decision cu e fundacion aki kier tuma y dirigi ya cu segun Minister Oduber, directiva lo stroba su persona di ehecuta su plan di maneho pa deporte, un plan cu ningun hende a mira of lesa ainda.

Sinembargo den mesun cuadro aki, Parlamentario Sneek ta mustra cu otro Minister di e gobierno di coalicion, ta declara na prensa cu su maneho pa loke ta enseñansa di ta trata di aleha mas cu por, e influencia politica for di maneho di enseñansa y lo kier bin c’un fundacion pa dirigi enseñansa.

Segun Minister Rudy Lampe e pensamento aki ta parti di e plan di gobernacion cu su partido RED a presenta durante di campaña y caminda awor cu e ta den gobierno, e ta ehecuta esaki tambe.

Marlon Sneek di AVP ta mustra aki cu mester spera cu e gobierno aki lo bay ehecuta tambe su plan pa legalisa marihuana manera ta para den e programa di partido RED ya cu segun Minister Lampe, su partido a haya mandato for di pueblo pa haci esaki.

Pues claramente aki por mira cu den mesun gobierno, tin dos coriente contradictorio cu otro, esta un banda Minister Dangui kier ta esun cu ta dicidi kico ta pasa den e fundacion Lotto pa Deporte pero di otro banda tin Minister Lampe kende ta determina pa saca politica for di enseñansa dor di lanta un fundacion cu ta haci imposibel pa politica wordo haci cu maneho di enseñansa di nos mucha y hobennan.