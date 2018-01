Parlamentario Michael Lampe – Persecucion politico lo demotiva hobennan studiante y specialisando nan mes

Parlamentario pa fraccion di AVP, sr. Michael Lampe a mustra riba un situacion sumamente preocupante cu a bin ta desaroyando su mes den un forma continuo y esaki a cuminsa na salida caba di e actual coalicion di Gobierno actual.

Lampe a sigui mustra cu for di prome dia Gobierno POR-MEP-RED a cuminsa tuma decisionnan a base di color politico di trahadornan, a base di persecucion politico cu ya a wordo ehecuta, basando nan mes riba diferente persona cu ta wordo retira for di trabou, kita for di nan pan di cada dia.

Sin excepcion a manda tanto mama- y tatanan di famia cas y Gobierno a participa cu no ta importa e trabou duro cu e trahadornan aki a bin ta haciendo, sin wak potencial di e hendenan aki, of sin haci un evaluacion den e team nobo cu nan kier e forma, pero a tuma e decision drastico di retiro a base di nan color politico.

“Esaki ta algo sumamente preocupante y mi ta sigur no solamente preocupante, pasobra bo ta kita pan di personanan cu ta traha duro, cu a haci uzo di nan derecho di por kies pa nan color politico, cu por scoge pa nan filosofia politico, ta bira castiga e trahadonan aki.

Gobierno di coalicion cu a sali for di inicio bisando cu nan ta un Gobierno cu ta pone e hende central, pero na mes momento den forma bon cla, e Gobierno aki no ta un Gobierno cu ta para pa tur hende, pero solamente pa cierto hende cu ta kita di biaha loke nan a bisa, esta cu e persona ta central pa nan.

Ta importante pa nos sigui monitoria e situacion aki ya cu e tin un efecto hopi grandi, un efecto riba nos isla, un efecto cu ta kita e ineficiencia cu ora bo drenta un Gobierno, tumando decisionnan di e indole aki, sin basa bo mes riba e potencial di e hendenan cu por traha mihor pa bo isla, pero di biaha ta yega y basa bo decision riba e color politico di e trahadornan aki, cu ta kibra eficiencia di e aparato gubernamental.

Mi ta kere cu e situacion aki mester ta algo cu nos mester surpasa esaki ya cu na cierto momento bo tin cu bisa cu si enberdad bo ta pone e hende central, bo ta pone e potencial di e hendenan central, no por t’asina cu pa motibo di nan color politico, nan ta wordo castiga.

Ta algo sumamente preocupante y mi ta kere cu e ta manda un mensahe na mes momento eyfo cu na momento cu nos ta papia cu nos tin hobennan cu ta studiantenan ta specialisando nan mes y kendenan tin potencial pa bin bek y traha pa nan pais, e mensahe cu e maneho aki ta duna ta cu ta bisa e hobennan aki cu nan tin cu wak si bo ta cu nos, ya cu si bo no ta cu nos, bo ta contra nos.

Esaki no ta duna e hobennan aki un bon sentimento, un bon bista riba loke ta nan plannan di futuro pa por bin bek nan isla na momento cu nan tuma nota cu tin diferente persecucion politico ta tumando lugar, na momento cu bo a castiga un persona si nan no scoge pa e team cu ta drenta den Gobierno e momento ey.

Ta algo cu nos tin cu sigui di cerca constantemente den e dianan nos dilanti y ya caba nos ta papiando cu hopi hende den comunidad, kendenan ta preocupa cu e desaroyonan aki caminda ta castigando trahadornan pa nan preferencia politico,” Parlamentario Michael Lampe a mustra.