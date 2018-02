Parlamentario Michael Lampe: Persecucion politico ya no tin limite pa gobierno di coalicion

Gobierno actual ta tumando hopi tempo pa cuminsa traha na interes di pueblo y na momento cu scucha un Minister tuma tempo pa e cuestiona declaracion di un funcionario publico y culpa a persona aki di ta falta respet pa un Minister, e ta confirma e hecho cu ainda gobierno di coalicion aki no ta cla pa cuminsa traha.

Parlamentario di fraccion di AVP, sr Michael Lampe a mustra cu e forma di reacciona aki caminda Minister di Finansa Xiomara Ruiz Maduro ta bin dilanti y expresa critica contra di un ambtenaar, ta birando algo di custumber caba den e prome 70 dianan di e actual gobierno, caminda e determinacion pa persigui hende, ta continua tur dia.

Tur esaki ta excuus di mandatarionan di gabinete Wever Croes pa sigui riba e caminda cu e coalicion aki a inicia for di momento cu nan a tuma mando di e pais, cu ta e caminda di persecucion.

A keda demostra den ultimo dianan cu ningun funcionario publico por vocifera nan pensamento ya cu e tuma esaki como un insulto y ta bay over na acusa e funcionario aki cu e no tin respet pa Minister.

Parlamentario Lampe a mustra cu tambe por a tuma nota di e caso di un funcionario publico cu ta traha den departamento di cultura, Minister di Cultura ta bin dilanti y ataca e funcionario aki cuestiona su persona pa e hecho cu lo tin un ‘nevenactiviteit,’ mientras cu e persona aki pa medio di su programa radial, ta aportando na cultura.

“E tipo di cosnan aki ta lanta e pregunta si ta esaki ta e tipo di maneho cu bay wordo hiba pa cultura, ya cu ainda ningun hende a haya contenido di e maneho di e cultura di e Minister aki y gobierno lo bay ta hibando, y cual ta su programa pa stimula cultura rond si nos isla.

Ta bon pa apunta aki cu tin hopi funcionario publico kendednan ta aportando na cultura na diferente forma y ta lanta e pregunta awor si e pensamento di Minister Maduro lo bay afecta nan tambe a base di nevenactiviteiten,” Parlamentario Lampe a mustra.

Miembro di fraccion di AVP sigui mustra cu mester para keto un rato na dje y no por simplemente laga e tipo di reaccionnan aki di mandatarionan, pasa bay sin mas.

Si realmente kier bin cu reglanan estricto riba ‘nevenactiviteiten’ di funcionarionan publico, esaki mester ta algo concreto y cu e lo conta pa tur funcionario aki.

Pero aki atrobe e ta mustra claramente den e liña di gobernacion actual, caminda ta sigui cu atakenan, sigui persigui hende y sigui cu e maneho di destruccion na luga di construccion.

“Ta bisto caba cu den apenas dos luna na mando, cu gobierno di coalicion lo atende y persigui tur hende cu no a sostene e partidonan di coalicion aki y esaki ta algo sumamente serio ya cu e consecuencianan di e persecucion aki, ta devastador pa hopi mama y tata di famianan cu ta keda sin un entrada.

“Mi ta kere cu nos ta papia di falta di respet na momento, gobernantenan actual mester realisa cu ta un falta di respet tambe ora cu pueblo ripara cu tur loke nan a priminti durante di campaña electoral, nan no ta cumpliendo cu e promesanan haci den pueblo,” Parlamentario Michael Lampe a mustra.