Parlamentario Mike de Meza – Gobierno di AVP a tuma varios medida pa atende cu trafico ilicito entre Venezuela y Aruba

No ta na Aruba tin actonan ilicito ta tumando luga pero na Venezuela mes, segun miembro di fraccion di AVP, sr Mike de Meza a mustra den forma categorico relaciona cu tur loke ta wordo treci dilanti for di siman pasa riba e desaroyonan di ultimo dianan.

Parlamentario de Meza a mustra cu na prome luga mester realisa den e caso aki, tur cos ilicito ta origina na Venezuela y nan ta ‘claim’ cu esaki ta bin Aruba pero no ta aki e actonan ilicito aki ta tumando luga.

Cu algun excepcion di hendenan cu a bay Venezuela y busca por ehempel gasolin pa trece Aruba y por a tuma nota cu husticia na Venezuela a tuma medida eynan caba contra di esaki.

Ta bon pa mustra bon cla cu na momento cu e asunto di koper tabata un asunto grandi, na Aruba pero na Venezuela tambe caminda for di e pais ey ta purba exporta esaki y importa esaki na Aruba, caminda esaki ta wordo tuma over pa despues bolbe exporta esaki, gobierno di AVP a tuma accion caminda Minister di Husticia e tempo ey, Arthur Dowers a introduci medidanan nobo cual a wordo firma tambe pa sr de Meza e tempo ey como titular di economia.

Tur esaki a wordo regla, tur koper cu a wordo cumpra dor di esunnan cu tabata exporta eski, mester a bay cu e documentonan adecuado necesario pa wordo controla y tur documento mester a wordo entrega na director di asuntonan di economia kende na su turno mester a duna conseho riba esaki pa final esaki bay bek pa Minister de Meza pa e ora na wordo certifica pa wordo exporta koper.

Por a mira cu inmediatamente por a mira un rebaho significante den casonan di horta koper y exportacion di esaki pero no ta solamente contra importacion di koper a ser someti na medida estricto pero tambe contra di importacion di webo for di Venezuela.

Webo tabata wordo importa pa dos persona y esaki a wordo suspendi pa dos motibo caminda entre otro dor di departamento di salud publico, ya cu e webonan no tabata wordo transporta no den un freezer y e condicion di temperatura no tabata adecuado y nan por daña y causa daño na salud publico.

De Meza a sigui mustra cu e tempo ey gobierno di AVP a tuma contacto cu Consul general di Venezuela na Aruba pa haya mas informacion si lo tin mas producto cu ta bin for di Venezuela sin cu nan tin permiso pa esaki wordo exporta.

E consul a confirma cu gobierno Venezolano tin un lista di productonan cu no tabata wordo permiti pa ser exporta ya cu nan no tabata tin mag di Sali for di e pais bisiña y a pidi cooperacion cu esaki na Gobierno di Aruba e tempo ey.

En berdad webo di Venezuela tabata riba e lista menciona y gobierno di AVP a para importacion di esaki inmediatamente y a sigui hiba combersacion cu gobierno di Venezuela caminda entre otro na 2015 y 2016 tabatin un delegacion grandi di comerciantenan di Venezuela compaña pa Minister di Comercio cu a bin Aruba caminda a organisa un workshop y tene un conferencia hunto cu envolvimento di ATA y otro comerciantenan tambe a participa.

A reuni riba diferente posibilidad positivo cu Aruba por tin cu comercio Venezolano y mesun momento a discuti riba algun caso cu tabata creando problema cu ta productonan ilicito cu tabata bin for di e pais bisiña.

E tempo ey tambe a reuni na varios ocasion cu Minister di Husticia di e tempo ey, Arthur Dowers, cu Kustwacht, APA, Douane y diferente otro departamento pa pone mas regla estricto pa ora cu tin e trafico di producto entre Venezuela y Aruba.

Mike de Meza a mustra cu debidamente gobierno di AVP a actua un tuma accionnan necesario pa controla e situacion y evita asina e tipo di actividadnan aki cu no tabata di acuerdo cu leynan di ambos pais.

Pesey ta un nonsense scucha Minister di Economia awor papia cu for di 2016 e gobierno di AVP no a actua pero lo ta bon pa gobierno di MEP wak su mes den spiel y tuma nota di kendenan ta envolvi den e actonan ilicito aki cu Venezuela y nan no mester bay mucho leu pa haya sa ta ken, na cu ta MEP su propio hendenan ta envolvi den tur esaki.