Parlamentario Richard Arends – IMF a pidi fraccion di AVP pa yuda gobierno pa concretisa un maneho financiero

Dialuna ultimo un delegacion di fraccion di AVP, miembronan di Comision Fiho di Parlamento pa Finansa Publico y Asunto Economico, a reuni cu e staff di IMF durante nan bishita Aruba.

Parlamentario Richard Arends di fraccion di AVP ta mustra cu a trata varios topico pa loke ta regarda finansa publico y tambe desaroyonan macro economico.

Durante e bishita aki e staff a reconoce logronan riba tereno financiero di e ultimo 8 añanan pa loke a trata e reformanan riba tereno di pensioen, SVB y APFA y seguronan social como tambe reduccion di e deficit den un tempo hopi cortico cu casi mey biyon florin y importancia di esaki pa pone nos finansa publico riba e bon caminda.

“Nos a logra di mantene nos mes n’e normanan prescribi pa CAFT pa loke ta trata aña 2014 te cu 2017.

E presupuesto supletorio cu Gabinete Mike Eman II a entrega, tabata cumpli cu e normanan y cu esey nos a logra baha e deficit den un periodo di tres aña di -9.4% pa -0.5% na 2017.

Durante tratamento di e presupuesto aki, nos fraccion a cuestiona e aumento artificial di e deficit y a straña nos di t’asina dificil pa Gobierno presenta un plan concreto pa yega na + 0.5%,” e ex Minister di Asunto Economico, Richard Arends a splica.

“E reunion cu IMF tabatin tres punto principal cu a bin dilanti. Na prome lugar nan ta reconoce un ausencia pa loke ta trata un maneho financiero concreto, tambe un maneho economico, unda nan por saca afo ki direccion e pronosticonan di crecemento economico lo bay riba termino mediano.

Tambe IMF a haci un apelacion riba nos pa yuda asisti como fraccion, e Gobierno actual y a pidi nos pa asisti Gobierno pa yuda nan cu e forma pa nan por logra e normanan y por concretisa un maneho financiero,” Parlamentario Richard Arends a declara.

E pregunta cu e staff cu tabatin ta cu si nos ta kere cu e Gobierno actual lo sigui cu e maneho financiero, den e liñanan cu ta prescribi dor di CAFT como tambe si lo sigui cu e maneho macro economico cu nos a bin ta hiba’” Parlamentario Arends a splica.

“Nos contesta tabata hopi simpel, esta cu nos no sa!”

“Nos no sa, pasobra te dia di awe Parlamento no a ricibi un plan di gobernacion ainda nos no a ricibi un maneho concreto pa loke ta trata di finansa publico, tampoco nos no ricibi e maneho economico.

Si nos compara esaki cu e situacion na aña 2010, ya despues di tres luna, Gabinete Mike Eman I a cuminsa cu e prome serie di Dialogo Social.

Pues por mira un diferencia hopi grandi den e accionnan di maneho cu Gabinete Mike Eman I a tuma y e accionnan cu e gabinete actual a tuma.

Nos a scucha hopi den conferencia di prensa como tambe declaracionnan di mandatarionan cu Gobierno lo no alcansa e normanan, cu lo no sigui cu e normanan stipula y hancra den ley pa loke ta trata supervision financiero temporal.

Ainda nos no a mira mucho cos y e topiconan pa loke ta trata finansa publico, ni tampoco economia.

IMF a reconoce inversionnan cu a wordo haci den e ultimo añanan cu a resulta den cinco area fisico di oportunidad economico cu nos a laga atras pa wordo ehecuta base di e 4 pilarnan nobo, industria creativo, tecnologia limpi, logistica como tambe exportacion di conocemento.

Tur e fundeshi aki a wordo confirma tambe dor di Banco Central a base di su pronosticonan pa loke ta trata aña 2018 y bay dilanti, tur esaki ta resultado concreto di inversion y accionnan cu ambos Gabinete bou signatura di AVP a laga atras.

E pregunta clave durante di e reunion aki tabata cu si nos ta kere cu e Gobierno actual lo sigui cu e maneho aki, cu ya caba tur esaki a wordo laga atras, segun Richard Arends.