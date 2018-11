Parlamentario Robert Candelaria – Coooperacion entre Douane, Polis y Kustwacht mester ta prioridad pa miho control di costa

Douane ta un departamento riba su mes cu ta cay bou responsabilidad di ministerio di finansas. Antes e tabata forma parti di departamento di impuesto pero awor e ta un departamento riba su mes. Esaki nunca a stroba of impedi e departamento aki pa traha hunto cu Cuerpo policial den ‘kustsurveillance,’ miembro di fraccion di AVP, Robert Candelaria a mustra.

E parlamentario a sigui mustra cu den pasado ya caba Douane hunto cu cuerpo di polis y despues kustwacht tambe tabata patruya nos costanan conjuntamente cu otro. Cada departamento tin su propio autoridad legal. Autoridad legal cu Douane tin por ehempel, polis no tin y vice versa autoridadnan cu polis tin, Douane no tin. Di e forma aki e servicionan aki ta complementa otro pa asina fortifica controlnan na frontera di nos pais.

“Ta importante pa mustra cu cuido di nos frontera no ta algo pa hunga politica cune. Den un reunion recien di informacion den parlamento, mi persona a bisa minister di husticia Bikker cu riba e topico aki tur hende mester coopera cu otro y traha hunto pa por yega na un sistema caminda nos tur por ta safe y cu nos por ta sigur cu nos fronteranan ta wordo bon cuida.

Ningun gobierno of mandatario ta cuida e frontera pa nan partido so of pa interes propio, pero ta pa proteccion pa henter pueblo di Aruba.

Den cuadro di esaki, mi a haci pregunta riba kiko ta e prioridad actual di e minister di husticia pa cu kustsurveillance. Na mi opinion e cuido di nos frontera no tin e priodidad di mas halto na e momentonan aki. Personalmente mi a traha hunto cu Douane y mi ta corda cu nos ta plan e controlnan hunto y aloca personal y material di trabou pa e trabounan aki.

Na momento cu bo ta bisa cu bo problema number uno aworaki ta cu hendenan ta drenta nos isla den un forma ilegal, tin cu ta trece arma, tin cu ta trece droga of otro material contra nos leynan, tin cu evita esaki tur cu tin. Bo maneho y con bo ta aloca hende y material mester refleha bo prioridadnan.

Ora detene personanan cu ta drenta nos isla ilegalmente cu arma of droga, mi ta kere cu nos ta djis haña un bista riba e top di e ijsberg. Pues tin otronan cu por ta drentando cu mesun tipo di cosnan ilegal aki cu no a wordo gara. E ora mi ta kere cu minister mester move shelo y tera pa percura pa tur loke ta na su alcance wordo hasi pa bo ta cuidando e frontera.

Den pasdo mi a yega di bisa cu e forma cu minister kier a haci uzo di marina real den e forma di harde bijstand cu mi no tabata di acuerdo cune. Di otro banda, e gobierno anterior a cuminsa cu e proseso pa agilisa e coperacion di marina real den forma di ‘zachte bijstand’. Mi ta contento cu minister Bikker a logra piki e fruto di esaki cu ta pa agilisa e procedura di inschakkeling di zachte bijstand. Di e forma aki tin mas personal disponibel pa cuida nos frontera. Si combina personal di marina real ora ta nesesario hunto cu Polis, Doune y Kustwacht, den un maneho bon structura pa cuida nos frontera ta na beneficio di nos tur.

Banda di e hecho cu ta busca forma pa tin mas personal pa cuida nos frontera, ta importante tambe pa nan hasi e trabou aki a base di inteligencia disponibel.

E cordinacion di e cuido di frontera mester ta a base di un estrategia flexibel caminda por inclui oficialnan di otro departamentonan rapidamente pa asina haci e buraconan cu tin mas chikito posibel.

Pa clausura mi a haci pregunta na minister tambe riba e radar. Mi a compronde for di dje cu e presupuesto a wordo aproba te na april loke ta nifica cu e timeframe ta bira menos, pero atrobe ora cu algo ta prioridad number un, mester move shelo y tera pa logra na realisa esaki.

Ta bon cu minister a bisa cu e ta bezig cu e radar, pero mi ta keda bisa cu cierto cosnan mester bay mas lihe y mas eficiente y mas doeltreffend. Ta di vital importancia pa tin un cooperacion entre e departamentonan cu mi a menciona pa asina ehecuta un control mucho mas efectivo.” Parlamentario Robert Candelaria a declara.

=-=-=