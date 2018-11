Parlamentario Robert Candelaria – Falta di claridad den nombramento di Alto Comisario di Polis definitivo

Dia 29 di maart di e aña aki Minister a anuncia cu a formalisa e proceso pa bin c’un Alto Comisario interino di Polis nobo. E tempo ey Minister a bisa cu e lo habri e funcion di nobo pa un Alto Comisario definitivo despues di tempo. Parlamentario di fraccion di AVP, sr Robert Candelaria a mustra cu a warda cu esaki pasobra si conta di maart pa awor, ya 8 luna a pasa caba y nada ainda di un Alto comisario definitivo nobo.

“Un Cuerpo uniforma manera esun di Polis mester di un capitan na timon. Ora cu tur hende tin den su mente cu e capitan aki ta temporal y cu tal bes e mes lo keda of tal bes lo bin c’un otro persona, esaki ta stroba desaroyonan y movecion positivo den e organisacion.

E ta tranca e organisacion y pa e motibo ey mi persona ta haci un apelacion riba Minister pa duna claridad mas pronto posibel, kico lo bay tuma luga pa cu e proceso pa yega na un Korpschef definitivo.

Prome cu Minister Bikker a cuminsa cu e trayecto di nombra un Alto comisario interino, mi a urgi Minister pa nombra un comision independiente y laga nan selecta un candidato pa korpschef pe. Esey bo ta haci ora bo no tin bo candidato di bo escogencia cla caba.

Ora e comision selecta e miho candidato y haci su recomendacion, Minister mester a evalua e proposicion y finalisa e proceso aki cu nombramento di e korpschef.

Mi a recomenda Minister e tempo ey pa prome cu Richardson baha, lag’e werk in e korpschef nobo, introduci’e na tur partners y lag’e familiarisa su mes cu e Cuerpo y despues Richardson por a sigui cu e oprichting di e dienst nobo y e korpschef nobo por a tuma over c’un tempo di transicion mas trankilo.

Naturalmente no tabatin ningun intencion politico den mi recomendacion, pero mi a recomenda esaki na bienestar di Polis. Pasobra mi conoce Polis, mi sa cu trankilidad den e top di Polis ta necesario. Esaki ta bon tambe pa e aceptacion y autoridad di e hefe nobo di Cuerpo, tanto paden como pafo di su organisacion.

Sinembargo, Minister e tempo ey a opta pa tuma un trayecto cu den mi concepto no tabata logico y cu tabata encera hopi mas challenge y riesgo.

Awor ta miho pa e cumpli si cu loke e mes a bisa cu e lo bay haci. No laga esaki ta manera tur loke a priminti durante y despues di campaña, manera alarma pa cas di tur hende, 200 polis extra den 100 dia, auto cu ta core nan so etc.

Mester di claridad den e organisacion pa asina por tin pas y trankilidad pa por funciona optimalmente y duna e comunidad e servicio cu e merece.

Awor, ami no ta papiando over e persona cu mester ta korpschef. Mi ta papiando riba e proceso pa formalisa e nombracion di un korpschef definitivo.

Si ta e candidato actual ta e miho candidato of si Minister tin un otro candidato, awor ta tempo pa Minister cumpli cu loke el a priminti.

Kita tur posibel obstaculo for di caminda cu por trece mas intrankilidad den Cuerpo,” Parlamentario di AVP, Robert Candelaria a declara.