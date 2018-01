Parlamentario Robert Candelaria: Proyectonan di Gobierno di AVP a impresiona Parlamentarionan di IPKO

Reunion di IPKO a tuma lugar e siman aki na Aruba y miembro di fraccion di AVP den Parlamento, sr. Robert Candelaria a duna un relato riba e reunionnan aki cu a bay den un ambiente hopi positivo.

“E dianan aki nos tin IPKO na Aruba y nos a mira cu proyectonan cu nos Gobierno di AVP bou mando di Mike Eman a bin cune, ta loke ta resaltando continuamente den e dianan aki.

Nos a haya diferente presentacion di proyectonan cu ta andando, pero loke mi kier a para keto na dje t’e hecho pa no wak e cosnan cu a wordo logra bou Gobierno di AVP y nos keda corda esakinan tambe.

Tin ora tin politiconan cu kier pa pueblo lubida y kier plak un otro sticker politico riba e proyectonan aki.

Den e dianan aki nos a bishita WEB caminda tabatin hopi reaccion y hopi Parlamentarionan di Hulanda, kendenan tabata hopi impresiona cu loke nan a mira caminda un di nan a bisa cu “nos tin hopi di siña di bosonan, ya cu na Hulanda nos no ta di e leu aki pa loke ta energia renobabel y sostenibel.

Ta importante pa sa cu e proyectonan aki no a cay for di shelo, no ta un dia un hende a lanta bisa cu ta un bon idea y ban haci’e, pero ta bou di guia y mando di nos Gobierno prome cu a bin cu e visionnan aki y a bisa cu nos kier tin un isla cu ta berde, un isla cu ta concentra riba medio ambiente, riba energia renobabel y esaki a haci un impacto grandi te cu nos partner mas grandi ta bisa cu nan mes no tin esaki ainda y nan por siña di e proceso na Aruba.

Nos a bishita e proyecto di algen na CITGO caminda cu ora e refineria habri, e lo ta un di e refinerianan mas limpi cu ta existi ya cu normalmente refinerianan ta conoci cu ta saca C-2-gassen cu ta malo pa medio ambiente y aki nan hasta esey tin un forma pa gara e gas aki y pa converti’e den algo cu tin balor.

Papiando cu e hendenan aki na RDK y e algen-faciliteiten, nan a splica cu ta algo cu solamente nan kier draai aki na Aruba, pero ora cu e ta operacional ta intencion di exporta e conocemento aki, y asina genera un forma di entrada nobo pa pais Aruba.

Pakico ta importante pa trece e cosnan aki dilanti, ta AVP a bin cu e vision aki, a percura pa nos tin un green corridor, ta AVP a percura cu nos tin un avenida Watty Vos den construccion, ta AVP a percura pa nos tin un hospital cu keto bay ta sigui crece y renobando y cu lo ricibi bishita di Parlamentarionan di Reino.

Un hospital caminda algun luna atras tabata sinta den Parlamento y algun hende cuestionando e renobacion y expansion di esaki y awor e ta un di e proyectonan cu ta wordo geshowcased como un orguyo di Aruba.

Ta importante pueblo pa nos no lubida, corda kende su mando, bou di ken su vision y ken a ehecuta tur esaki.

Mi por a tende cierto grito di e Gobierno nobo, pero vision ta algo y ehecucion di e vision tambe ta algo y e vision mester ta algo original di bo tambe.

Un otro punto t’e hecho cu Minister di Husticia ta papiando cu e kier bin c’un helicopter, pero mi pensamento ta cu ora bo kier bin c’un helicopter, bo mester tin un presupuesto asina grandi caminda bo tin e luho di mira kico mas bo por pone riba e presupuesto.

Pero no ora un Gobierno ta bisando cu nos ta den un periodo asina delicado, doloroso financieramente, anto e ora e prome cos cu bo ta bay haci ta bin c’un helicopter y mi a compronde cu e Minister a bisa cu e tin un lista largo di cosnan cu falta den husticia, anto ta dificil pa compronde y imagina cu e prome cos cu e Minister kier bin cune, ta un helicopter.

Mi a traha hopi tempo den Cuerpo Policial, pero pa mi a sigur mi a papia cu diferente colega pa nan yudami corda tempo cu nos tabatin e helicopter e casonan cu nos a resolve cu esaki y cuanto el a yuda pa gara e hendenan aki den accion, pero ningun hende por corda cu esaki tabata e caso.

Mi ta kere cu promesanan cu a wordo haci, manera 200 Polis nobo dentro di e prome 100 dianan di trabou, alarma pa tur cas subsidia, e cosnan ey nos no ta scuchando mas y nos tabata sa cu nan no tabata realistico y nos tabata sa cu nan lo no por a cumpli cu esakinan.

Pero awor cu scucha e Minister papia cu e kier bin cu e helicopter caminda ta bay saca un suma asina astronomico pa paga esaki, anto e ora e vision no ta cuadra cu e realidad di e situacion y mester pone e placa caminda realmente esaki ta necesario,” Parlamentario Robert Candelaria a mustra.